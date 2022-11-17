Смотрите матч Днепр-1 – Шахтер – донатьте на дроны для ВСУ

19 ноября. 13.00. Ужгород. Стадион «Авангард»

Трансляция – телеканал 2+2, диджитал платформа FootballHub

По инициативе партнера участников поединка СК «Днепр-1» и ФК «Шахтер» Parimatch Ukraine в течение трансляции матчей на диджитал платформе FootballHub будет открыт сбор на крылья-разведчики от украинской команды «Небесная Кара» совместно с Фондом «KOLO». Маневренные, быстрые дроны с дальностью полета до 30км даже в условиях радиоэлектроонной борьбы помогут нашим защитникам осуществлять разведку не подвергаясь опасности. Любая помощь важна и каждый донат имеет значение. Поддержи своих любимцев на футбольном поле и стань частью нашей общей победы!

Битва лидеров УПЛ

До окончания осенней части чемпионата официально осталось 2 тура, и турнир этого года, несмотря на все трудности с проведением, оказался одним из самых интригующих. Действующий чемпион Украины пока в роли догоняющего. От первой позиции, где находится «Днепр-1», «горняков» отделяет 5 очков, хотя у них есть игра в запасе. Победа потенциально будет гарантировать «Шахтеру» «зимнее чемпионство». К поединку «горняки» подходят с значительными потерями в атаке. Все еще в лазарете находятся Зубков и Швед. У днепрян игроков отобрали не только травмы, но и чемпионат мира. В сборную Алжира вызван Янис Хамаш и в день матча УПЛ должен сыграть контрольный поединок за свою национальную команду против Швеции. На больничном у «Днепра-1» остаются Лучкевич и Доминго Бланко.

Прогноз от Parimatch Ukraine

Первый легальный букмекер и партнер «Днепра-1» и «Шахтера» Parimatch Ukraine сделал свой прогноз на центральный матч тура в УПЛ. Эксперты считают «горняков» фаворитами поединка и оценивают их шансы на победу, как 1.94 до 1, в то время как на то, что три очка пойдут в копилку днепрян, выставлен коэффициент 3.85. На то, что команды разойдутся по миру кеф – 3.60.

Йовичевич против бывшего клуба

Такой прогноз не удивителен, «Днепр-1» еще ни разу не отбирал очки у «Шахтера». Из 6 очных поединков все 6 завершились в пользу «горняков». Хотя мотивации обыграть именно «Шахтер» у днепрян достаточно. И в первую очередь дело в тренерах. Наставник «Днепра-1» Александр Кучер – бывший капитан «горняков» и почти человек-легенда для донецкого клуба. Для него мотивация проявить свои тренерские скилы именно в матче против дончан особая. Так же, как особая мотивация и у человека, на место которого Кучер пришел летом этого года – нынешнего главного тренера «Шахтера» Игоря Йовичевича. Хорватский специалист вместе с «Днепром-1» стал бронзовым призером УПЛ в прошлом сезоне, он много говорил о верности и любви к клубу, но все же согласился на предложение чемпиона Украины. Теперь Йовичевич сыграет против своего бывшего клуба. И это должно быть горячо. А еще ждем сравнения КПД двух самых обсуждаемых игроков УПЛ Маихаила Мудрика и Артема Довбика. Для обоих эта осень может стать последней в чемпионате Украины, слишком много разговоров относительно их возможных трансферов этой зимой, поэтому посмотреть на них на одном поле в УПЛ точно стоит.

Болей за своих и Украину вместе с Parimatch Ukraine!