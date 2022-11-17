Месси и Криштиану Роналду сыграют на пятом чемпионате мира

Из 831 футболиста, заявленного командами на финальный турнир, 251 (30,2%) были участниками предыдущих мировых первенств. 220 игроков (23,5%) непосредственно сражались на полях ЧМ-2006-2018, а 31 так и остались в запасе, ни разу на поле не появившись.

Больше всего старожилов в рядах сборных Бельгии, Ирана – по 16, Уругвая – 13, Англии и Сербии – по 12. Наибольшее количество «бывалых» собралось в группах D – 40 (с игровой практикой – 35), C – 36 (34) и G – 35 (28). А самая «необстрелянная» – группа A, в которой всего 14 ветеранов.

На ЧМ-2018 выступали в общей сложности 237 игроков (принимали участие в матчах – 204), на ЧМ-2014 – 89 (81), на ЧМ-2010 – 28 (26), а на ЧМ-2006 – 5 (4).

Среди футболистов, приехавших в Катар, 14 становились в разные годы чемпионами мира. Это 10 французов, победивших на ЧМ-2018, 3 немца, завоевавших золото на ЧМ-2014 и 1 испанец из числа триумфаторов ЧМ-2010.

Среди участников ЧМ-2022 наибольшее количество матчей в финальных турнирах провел аргентинец Лионель Месси – 19. 17 матчей на чемпионатах мира провел Криштиану Роналду. Для обоих турнир в Катаре станет пятым в карьере. А больше всех забил немец Томас Мюллер – 10 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Участники ЧМ-2022, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах

Матчи Игрок Сборная ЧМ (матчи) 19 Лионель МЕССИ Аргентина 2006 (3), 2010 (5), 2014 (7), 2018 (4) 17 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 2006 (6), 2010 (4), 2014 (3), 2018 (4) 16 Фернандо МУСЛЕРА Уругвай 2010 (7), 2014 (4), 2018 (5) 16 Томас МЮЛЛЕР Германия 2010 (6), 2014 (7), 2018 (3) 16 Мануэль НОЙЕР Германия 2010 (6), 2014 (7), 2018 (3) 14 Диего ГОДИН Уругвай 2010 (3), 2014 (6), 2018 (5) 14 Эдинсон КАВАНИ Уругвай 2010 (6), 2014 (4), 2018 (4) 14 Юго ЛЬОРИС Франция 2010 (3), 2014 (5), 2018 (6) 13 Серхио БУСКЕТС Испания 2010 (7), 2014 (2), 2018 (4) 13 Анхель ДИ МАРИЯ Аргентина 2010 (5), 2014 (5), 2018 (3) 13 Луис СУАРЕС Уругвай 2010 (6), 2014 (2), 2018 (5)

Участники ЧМ-2022, забившие наибольшее количество мячей в финальных турнирах