Месси и Криштиану Роналду сыграют на пятом чемпионате мира
В Катар приехали 14 футболистов, становившихся в разные годы чемпионами мира
Из 831 футболиста, заявленного командами на финальный турнир, 251 (30,2%) были участниками предыдущих мировых первенств. 220 игроков (23,5%) непосредственно сражались на полях ЧМ-2006-2018, а 31 так и остались в запасе, ни разу на поле не появившись.
Больше всего старожилов в рядах сборных Бельгии, Ирана – по 16, Уругвая – 13, Англии и Сербии – по 12. Наибольшее количество «бывалых» собралось в группах D – 40 (с игровой практикой – 35), C – 36 (34) и G – 35 (28). А самая «необстрелянная» – группа A, в которой всего 14 ветеранов.
На ЧМ-2018 выступали в общей сложности 237 игроков (принимали участие в матчах – 204), на ЧМ-2014 – 89 (81), на ЧМ-2010 – 28 (26), а на ЧМ-2006 – 5 (4).
Среди футболистов, приехавших в Катар, 14 становились в разные годы чемпионами мира. Это 10 французов, победивших на ЧМ-2018, 3 немца, завоевавших золото на ЧМ-2014 и 1 испанец из числа триумфаторов ЧМ-2010.
Среди участников ЧМ-2022 наибольшее количество матчей в финальных турнирах провел аргентинец Лионель Месси – 19. 17 матчей на чемпионатах мира провел Криштиану Роналду. Для обоих турнир в Катаре станет пятым в карьере. А больше всех забил немец Томас Мюллер – 10 мячей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Участники ЧМ-2022, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах
|
Матчи
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧМ (матчи)
|
19
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
2006 (3), 2010 (5), 2014 (7), 2018 (4)
|
17
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2006 (6), 2010 (4), 2014 (3), 2018 (4)
|
16
|
Фернандо МУСЛЕРА
|
Уругвай
|
2010 (7), 2014 (4), 2018 (5)
|
16
|
Томас МЮЛЛЕР
|
Германия
|
2010 (6), 2014 (7), 2018 (3)
|
16
|
Мануэль НОЙЕР
|
Германия
|
2010 (6), 2014 (7), 2018 (3)
|
14
|
Диего ГОДИН
|
Уругвай
|
2010 (3), 2014 (6), 2018 (5)
|
14
|
Эдинсон КАВАНИ
|
Уругвай
|
2010 (6), 2014 (4), 2018 (4)
|
14
|
Юго ЛЬОРИС
|
Франция
|
2010 (3), 2014 (5), 2018 (6)
|
13
|
Серхио БУСКЕТС
|
Испания
|
2010 (7), 2014 (2), 2018 (4)
|
13
|
Анхель ДИ МАРИЯ
|
Аргентина
|
2010 (5), 2014 (5), 2018 (3)
|
13
|
Луис СУАРЕС
|
Уругвай
|
2010 (6), 2014 (2), 2018 (5)
Участники ЧМ-2022, забившие наибольшее количество мячей в финальных турнирах
|
Голы
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧМ (голы)
|
10
|
Томас МЮЛЛЕР
|
Германия
|
2010 (5), 2014 (5)
|
7
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2006 (1), 2010 (1), 2014 (1), 2018 (4)
|
7
|
Луис СУАРЕС
|
Уругвай
|
2010 (3), 2014 (2), 2018 (2)
|
6
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
2006 (1), 2014 (4), 2018 (1)
|
6
|
НЕЙМАР
|
Бразилия
|
2014 (4), 2018 (2)
|
6
|
Харри КЕЙН
|
Англия
|
2018 (6)
|
5
|
Эдинсон КАВАНИ
|
Уругвай
|
2010 (1), 2014 (1), 2018 (3)
|
5
|
Ромелу ЛУКАКУ
|
Бельгия
|
2014 (1), 2018 (4)
|
5
|
Иван ПЕРИШИЧ
|
Хорватия
|
2014 (2), 2018 (3)
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