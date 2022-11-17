На ЧМ-2022 только у двух сборных нет легионеров
За сборную Сенегала заявлены только легионеры
550 участников ЧМ-2022 (66,2%) выступает не в отечественных, а в иностранных клубах. Только по одному местному кадру нашлось место в заявках Аргентины и Сербии, а Сенегал и вовсе не выставил ни одного игрока из национальной лиги.
В то же время полностью обошлись без легионеров Катар и Саудовская Аравия. В сборной Бразилии оказалось наибольшее количество игроков из одного зарубежного чемпионата - 12 из Англии. Из стран, не выступающих на ЧМ-2022, больше других делегировала своих полпредов в Катар Италия - 70 футболистов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наибольшее количество легионеров
|
Сборная
|
Легионеры
|
|
Сенегал
|
26
|
(100%)
|
Аргентина
|
25
|
(96,2%)
|
Сербия
|
25
|
(96,2%)
|
Гана
|
24
|
(92,3%)
|
Дания
|
24
|
(92,3%)
|
Камерун
|
24
|
(92,3%)
|
Бразилия
|
23
|
(88,5%)
|
Марокко
|
23
|
(88,5%)
|
Польша
|
23
|
(88,5%)
|
Уругвай
|
23
|
(88,5%)
Наименьшее количество легионеров
|
Сборная
|
Легионеры
|
|
Сауд. Аравия
|
0
|
(0%)
|
Катар
|
0
|
(0%)
|
Англия
|
1
|
(3,8%)
|
Германия
|
6
|
(23,1%)
|
Испания
|
8
|
(30,8%)
|
Коста-Рика
|
9
|
(34,6%)
|
Мексика
|
10
|
(38,5%)
|
Корея
|
12
|
(46,2%)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дарио Срна и Сергей Палкин уверены в стоимости украинского хавбека
Два следующих матча в Кривом Рогу