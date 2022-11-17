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Чемпионат мира
17 ноября 2022, 18:14 | Обновлено 17 ноября 2022, 19:11
495
0

На ЧМ-2022 только у двух сборных нет легионеров

За сборную Сенегала заявлены только легионеры

17 ноября 2022, 18:14 | Обновлено 17 ноября 2022, 19:11
495
0
На ЧМ-2022 только у двух сборных нет легионеров
Getty Images/Global Images Ukraine

550 участников ЧМ-2022 (66,2%) выступает не в отечественных, а в иностранных клубах. Только по одному местному кадру нашлось место в заявках Аргентины и Сербии, а Сенегал и вовсе не выставил ни одного игрока из национальной лиги.

В то же время полностью обошлись без легионеров Катар и Саудовская Аравия. В сборной Бразилии оказалось наибольшее количество игроков из одного зарубежного чемпионата - 12 из Англии. Из стран, не выступающих на ЧМ-2022, больше других делегировала своих полпредов в Катар Италия - 70 футболистов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество легионеров

Сборная

Легионеры

Сенегал

26

(100%)

Аргентина

25

(96,2%)

Сербия

25

(96,2%)

Гана

24

(92,3%)

Дания

24

(92,3%)

Камерун

24

(92,3%)

Бразилия

23

(88,5%)

Марокко

23

(88,5%)

Польша

23

(88,5%)

Уругвай

23

(88,5%)

Наименьшее количество легионеров

Сборная

Легионеры

Сауд. Аравия

0

(0%)

Катар

0

(0%)

Англия

1

(3,8%)

Германия

6

(23,1%)

Испания

8

(30,8%)

Коста-Рика

9

(34,6%)

Мексика

10

(38,5%)

Корея

12

(46,2%)
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Источник Sport.ua
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