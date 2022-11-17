На ЧМ-2022 только у двух сборных нет легионеров

550 участников ЧМ-2022 (66,2%) выступает не в отечественных, а в иностранных клубах. Только по одному местному кадру нашлось место в заявках Аргентины и Сербии, а Сенегал и вовсе не выставил ни одного игрока из национальной лиги.

В то же время полностью обошлись без легионеров Катар и Саудовская Аравия. В сборной Бразилии оказалось наибольшее количество игроков из одного зарубежного чемпионата - 12 из Англии. Из стран, не выступающих на ЧМ-2022, больше других делегировала своих полпредов в Катар Италия - 70 футболистов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество легионеров

Сборная Легионеры Сенегал 26 (100%) Аргентина 25 (96,2%) Сербия 25 (96,2%) Гана 24 (92,3%) Дания 24 (92,3%) Камерун 24 (92,3%) Бразилия 23 (88,5%) Марокко 23 (88,5%) Польша 23 (88,5%) Уругвай 23 (88,5%)

Наименьшее количество легионеров