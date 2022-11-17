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  4. Владислав КУЛАЧ: «Надеюсь, голы еще придут»
Украина. Премьер лига
17 ноября 2022, 18:10 | Обновлено 17 ноября 2022, 18:17
307
1

Владислав КУЛАЧ: «Надеюсь, голы еще придут»

Форвард киевского «Динамо» – про матч с «Ингульцом»

17 ноября 2022, 18:10 | Обновлено 17 ноября 2022, 18:17
307
1
Владислав КУЛАЧ: «Надеюсь, голы еще придут»
ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Кулач впервые за длительное время вышел на поле в официальном матче, помог «бело-синим» победить «Ингулец» (2:1) в чемпионате Украины, а после игры поделился своими эмоциями:

– Эмоции положительные, поскольку команда выиграла. Долгое время не играл, это мой первый матч в сезоне. Приятно побеждать, а также выходить на поле и помогать добиваться результата.

– В предыдущих матчах ты попадал в заявку. Сегодняшнее появление на поле было ожидаемым?

– Мы разговаривали с Луческу, я готовился играть. Конечно, ждал этого момента, как и в предыдущих играх. Слава Богу, сегодня вышел, команда выиграла, так что двигаемся дальше. Надеюсь, будут шансы сыграть еще.

– У тебя был хороший момент, который ты создал сам себе — подделал, пробил, но немного не хватило точности...

– Конечно, хочется играть и забивать в каждой игре. Но это футбол. Надеюсь, голы еще придут.

– В этом эпизоде ​​уже видел мяч в воротах?

– Я вижу мяч в сетке, когда он на самом деле там. Да, момент был хороший, но нужно продолжать работать и реализовывать такие случаи.

– Первый матч в сезоне пришлось играть не при лучшей погоде. Какого качества был газон, нетрудно было в те 15 минут, что ты провел на поле?

– Как для нынешнего времени года, поле в идеальном состоянии. То, что долго не играл, возможно, сказалось, где-то было тяжело, но не думаю, что кому-то из игроков было легко сегодня. Холодная погода, тяжело было дышать, но условия одинаковые для всех были. Перестроимся, и все будет хорошо.

– В раздевалке ребята поздравили тебя с первым матчем в сезоне?

– Ребята, конечно, поддержали, поздравили, что наконец-то вернулся на поле. Плюс хорошее настроение, победа – поэтому вдвое приятнее.

– У «Динамо» в последнее время были проблемы с реализацией, позицией форварда. Ты готов усилить конкуренцию в переднем звене?

– Конечно, для этого я нахожусь в команде. Буду делать все возможное, чтобы помогать команде не только своим присутствием, но и голами.

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Источник ФК Динамо Киев
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Злий Глобинець
Залишався б у Полтаві - грав і забивав би. Чого ще не вистачало? Суркісівських грошей?
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