Алекс Тейшейра может перейти в Крузейро
Экс-лидер «Шахтера», вероятно, сменит команду, но останется в Бразилии
32-летний полузащитник «Васко да Гама» Алекс Тейшейра, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», в ближайшее трансферное окно, вероятно, сменит клубную прописку.
Интерес к услугам Тейшейры проявляет «Крузейро», который готовится сделать игроку официальное предложение.
Сообщается, что на подписании Тейшейры лично настаивает главный тренер «Крузейро» Пауло Пеццолано.
Контракт Тейшейры с «Васко да Гама» рассчитан до 31 декабря и предусматривает возможность пролонгации еще на 12 месяцев.
Алекс вернулся в Бразилию летом, и с тех пор успел сыграть за «Васко да Гама» 15 матчей (2 гола, 1 ассист) в Серии В.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча перенесенного 1-го тура УПЛ
Победу киевлянам принес дубль Виктора Цыганкова