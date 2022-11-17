Алекс Тейшейра может перейти в Крузейро

32-летний полузащитник «Васко да Гама» Алекс Тейшейра, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», в ближайшее трансферное окно, вероятно, сменит клубную прописку.

Интерес к услугам Тейшейры проявляет «Крузейро», который готовится сделать игроку официальное предложение.

Сообщается, что на подписании Тейшейры лично настаивает главный тренер «Крузейро» Пауло Пеццолано.

Контракт Тейшейры с «Васко да Гама» рассчитан до 31 декабря и предусматривает возможность пролонгации еще на 12 месяцев.

Алекс вернулся в Бразилию летом, и с тех пор успел сыграть за «Васко да Гама» 15 матчей (2 гола, 1 ассист) в Серии В.