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  4. Алекс Тейшейра может перейти в Крузейро
Бразилия
17 ноября 2022, 18:00 |
222
0

Алекс Тейшейра может перейти в Крузейро

Экс-лидер «Шахтера», вероятно, сменит команду, но останется в Бразилии

17 ноября 2022, 18:00 |
222
0
Алекс Тейшейра может перейти в Крузейро
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Тейшейра

32-летний полузащитник «Васко да Гама» Алекс Тейшейра, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», в ближайшее трансферное окно, вероятно, сменит клубную прописку.

Интерес к услугам Тейшейры проявляет «Крузейро», который готовится сделать игроку официальное предложение.

Сообщается, что на подписании Тейшейры лично настаивает главный тренер «Крузейро» Пауло Пеццолано.

Контракт Тейшейры с «Васко да Гама» рассчитан до 31 декабря и предусматривает возможность пролонгации еще на 12 месяцев.

Алекс вернулся в Бразилию летом, и с тех пор успел сыграть за «Васко да Гама» 15 матчей (2 гола, 1 ассист) в Серии В.

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Алекс Тейшейра Васко да Гама Крузейро трансферы чемпионат Бразилии по футболу
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Источник Jornal O Dia
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