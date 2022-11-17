Наибольшее представительство на ЧМ-2022 имеет Бавария
Мюнхенский клуб делегировал в Катар 17 игроков
Среди клубов наибольшее представительство на ЧМ-2022 имеет мюнхенская «Бавария». Баварцы делегировали в Катар целую команду с полным комплектом запасных – 17 игроков.
Больше, чем 10 полпредов имеют на нынешнем мундиале еще 13 команд, в том числе 4 английские и 3 испанские.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы, имеющие наибольшее представительство на ЧМ-2022
|
Клуб
|
Страна
|
Игроки
|
Бавария
|
Германия
|
17
|
Барселона
|
Испания
|
16
|
Манчестер Сити
|
Англия
|
16
|
Аль-Садд
|
Катар
|
15
|
Манчестер Юнайтед
|
Англия
|
14
|
Реал
|
Испания
|
13
|
Аль-Хилал
|
Саудовская Аравия
|
12
|
Челси
|
Англия
|
12
|
Атлетико
|
Испания
|
11
|
Аякс
|
Нидерланды
|
11
|
Боруссия Д
|
Германия
|
11
|
ПСЖ
|
Франция
|
11
|
Тоттенхэм
|
Англия
|
11
|
Ювентус
|
Италия
|
11
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