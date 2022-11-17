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Чемпионат мира
17 ноября 2022, 14:42 | Обновлено 17 ноября 2022, 14:55
665
0

Наибольшее представительство на ЧМ-2022 имеет Бавария

Мюнхенский клуб делегировал в Катар 17 игроков

17 ноября 2022, 14:42 | Обновлено 17 ноября 2022, 14:55
665
0
Наибольшее представительство на ЧМ-2022 имеет Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри и Йозуа Киммих (справа)

Среди клубов наибольшее представительство на ЧМ-2022 имеет мюнхенская «Бавария». Баварцы делегировали в Катар целую команду с полным комплектом запасных – 17 игроков.

Больше, чем 10 полпредов имеют на нынешнем мундиале еще 13 команд, в том числе 4 английские и 3 испанские.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, имеющие наибольшее представительство на ЧМ-2022

Клуб

Страна

Игроки

Бавария

Германия

17

Барселона

Испания

16

Манчестер Сити

Англия

16

Аль-Садд

Катар

15

Манчестер Юнайтед

Англия

14

Реал

Испания

13

Аль-Хилал

Саудовская Аравия

12

Челси

Англия

12

Атлетико

Испания

11

Аякс

Нидерланды

11

Боруссия Д

Германия

11

ПСЖ

Франция

11

Тоттенхэм

Англия

11

Ювентус

Италия

11
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Источник Sport.ua
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