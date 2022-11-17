Наибольшее представительство на ЧМ-2022 имеет Бавария

Среди клубов наибольшее представительство на ЧМ-2022 имеет мюнхенская «Бавария». Баварцы делегировали в Катар целую команду с полным комплектом запасных – 17 игроков.

Больше, чем 10 полпредов имеют на нынешнем мундиале еще 13 команд, в том числе 4 английские и 3 испанские.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, имеющие наибольшее представительство на ЧМ-2022