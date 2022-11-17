ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца

В перенесенном матче 1-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» играет гостевую встречу с «Ингульцом».

На 32-й минуте встречи «Динамо» повело в счете. Забитым мячом отличился лидер киевлян Виктор Цыганков, который реализовал пенальти.

А в компенсированное к первому тайму время Цыганков оформил дубль.

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Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Динамо» Киев.