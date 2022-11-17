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Украина. Премьер лига
17 ноября 2022, 13:58 | Обновлено 17 ноября 2022, 14:24
881
0

ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца

Лидер «Динамо» успел забить два мяча до перерыва

17 ноября 2022, 13:58 | Обновлено 17 ноября 2022, 14:24
881
0
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В перенесенном матче 1-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» играет гостевую встречу с «Ингульцом».

На 32-й минуте встречи «Динамо» повело в счете. Забитым мячом отличился лидер киевлян Виктор Цыганков, который реализовал пенальти.

А в компенсированное к первому тайму время Цыганков оформил дубль.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Sport.ua.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Динамо» Киев.

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Источник Sport.ua
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