Украина. Премьер лига17 ноября 2022, 13:58 | Обновлено 17 ноября 2022, 14:24
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ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
Лидер «Динамо» успел забить два мяча до перерыва
17 ноября 2022, 13:58 | Обновлено 17 ноября 2022, 14:24
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В перенесенном матче 1-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» играет гостевую встречу с «Ингульцом».
На 32-й минуте встречи «Динамо» повело в счете. Забитым мячом отличился лидер киевлян Виктор Цыганков, который реализовал пенальти.
А в компенсированное к первому тайму время Цыганков оформил дубль.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Sport.ua.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Динамо» Киев.
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