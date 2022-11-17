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  4. Иан РАЙТ: «Зинченко и Жезус знают, как быть лидером»
Англия
17 ноября 2022, 14:20 |
631
0

Иан РАЙТ: «Зинченко и Жезус знают, как быть лидером»

Легенда «Арсенала» – о двух новичках команды

17 ноября 2022, 14:20 |
631
0
Иан РАЙТ: «Зинченко и Жезус знают, как быть лидером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Экс-форвард «Арсенала» Иан Райт считает, что в нынешних успехах команды значимую роль играют Александр Зинченко и Габриэл Жезус, которые перешли летом из «Манчестер Сити»:

«Зинченко и Жезус жизненно важны для той ситуации, в которой оказался сейчас «Арсенал». Они знают, каково это: быть лидером и опережать преследлвателей на пять очков. Они понимают, что нужно будет делать в каждом следующем поединке».

На паузу, связанную с чемпионатом мира, «Арсенал» ушел лидером, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на пять очков.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Габриэл Жезус Английская Премьер-лига
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Источник The Boot Room
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