Иан РАЙТ: «Зинченко и Жезус знают, как быть лидером»

Экс-форвард «Арсенала» Иан Райт считает, что в нынешних успехах команды значимую роль играют Александр Зинченко и Габриэл Жезус, которые перешли летом из «Манчестер Сити»:

«Зинченко и Жезус жизненно важны для той ситуации, в которой оказался сейчас «Арсенал». Они знают, каково это: быть лидером и опережать преследлвателей на пять очков. Они понимают, что нужно будет делать в каждом следующем поединке».

На паузу, связанную с чемпионатом мира, «Арсенал» ушел лидером, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на пять очков.