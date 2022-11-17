Иан РАЙТ: «Зинченко и Жезус знают, как быть лидером»
Легенда «Арсенала» – о двух новичках команды
Экс-форвард «Арсенала» Иан Райт считает, что в нынешних успехах команды значимую роль играют Александр Зинченко и Габриэл Жезус, которые перешли летом из «Манчестер Сити»:
«Зинченко и Жезус жизненно важны для той ситуации, в которой оказался сейчас «Арсенал». Они знают, каково это: быть лидером и опережать преследлвателей на пять очков. Они понимают, что нужно будет делать в каждом следующем поединке».
На паузу, связанную с чемпионатом мира, «Арсенал» ушел лидером, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на пять очков.
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