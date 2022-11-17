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Украина. Премьер лига
17 ноября 2022, 13:40 | Обновлено 17 ноября 2022, 14:23
1598
0

ВИДЕО. Цыганков открыл счет в перенесенном матче Ингулец – Динамо

Лидер киевлян реализовал пенальти на 32-й минуте

17 ноября 2022, 13:40 | Обновлено 17 ноября 2022, 14:23
1598
0
ВИДЕО. Цыганков открыл счет в перенесенном матче Ингулец – Динамо
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

В перенесенном матче 1-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» играет гостевую встречу с «Ингульцом».

На 32-й минуте встречи «Динамо» повело в счете. Забитым мячом отличился лидер киевлян Виктор Цыганков, который реализовал пенальти.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Sport.ua.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Динамо» Киев.

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Источник Sport.ua
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