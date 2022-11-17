Украина. Премьер лига17 ноября 2022, 13:40 | Обновлено 17 ноября 2022, 14:23
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ВИДЕО. Цыганков открыл счет в перенесенном матче Ингулец – Динамо
Лидер киевлян реализовал пенальти на 32-й минуте
17 ноября 2022, 13:40 | Обновлено 17 ноября 2022, 14:23
1598
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В перенесенном матче 1-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» играет гостевую встречу с «Ингульцом».
На 32-й минуте встречи «Динамо» повело в счете. Забитым мячом отличился лидер киевлян Виктор Цыганков, который реализовал пенальти.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Sport.ua.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Динамо» Киев.
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