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Чемпионат мира
17 ноября 2022, 13:28 | Обновлено 17 ноября 2022, 13:39
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0

Неймар назвал фаворитов чемпионата мира

Бразилец назвал шесть главных претендентов

17 ноября 2022, 13:28 | Обновлено 17 ноября 2022, 13:39
570
0
Неймар назвал фаворитов чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Лидер сборной Бразилии Неймар назвал сборные, которые считает главными фаворитами предстоящего чемпионата мира в Катаре.

«Чемпионат мира полон сюрпризов. Появляются команды, которые неожиданно добиваются больших успехов, даже если многие в них не верят. Считаю, что фаворитами являются Аргентина, Германия, Испания и Франция. Эта четверка вместе с Бразилией вполне способна выйти в финал.

Но, я забыл об Англии, очевидно, что у них есть шанс. Мне очень нравятся Гарри Кейн и Джейдон Санчо. Это два невероятных игрока, и я испытываю к ним особую любовь, потому что мне нравятся футболисты со своими индивидуальными качествами», – сказал Неймар.

Отметим, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо не попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира.

Чемпионат мира в Катаре стартует в воскресенье, 20 ноября.

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Источник The Telegraph
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