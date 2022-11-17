Неймар назвал фаворитов чемпионата мира

Лидер сборной Бразилии Неймар назвал сборные, которые считает главными фаворитами предстоящего чемпионата мира в Катаре.

«Чемпионат мира полон сюрпризов. Появляются команды, которые неожиданно добиваются больших успехов, даже если многие в них не верят. Считаю, что фаворитами являются Аргентина, Германия, Испания и Франция. Эта четверка вместе с Бразилией вполне способна выйти в финал.

Но, я забыл об Англии, очевидно, что у них есть шанс. Мне очень нравятся Гарри Кейн и Джейдон Санчо. Это два невероятных игрока, и я испытываю к ним особую любовь, потому что мне нравятся футболисты со своими индивидуальными качествами», – сказал Неймар.

Отметим, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо не попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира.

Чемпионат мира в Катаре стартует в воскресенье, 20 ноября.