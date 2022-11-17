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Чемпионат мира
17 ноября 2022, 13:19 | Обновлено 17 ноября 2022, 13:23
330
0

163 игрока из английских клубов примут участие в ЧМ-2022

Больше половины заявленных футболистов играют в странах «большой пятерки»

17 ноября 2022, 13:19 | Обновлено 17 ноября 2022, 13:23
330
0
163 игрока из английских клубов примут участие в ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Участники ЧМ-2022 выступают в 42-х национальных первенствах. Больше половины заявленных футболистов (458 игроков, 55,1%) играет в чемпионатах стран «большой пятерки» – Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Но и среди них есть явный лидер. Это английская лига (всевозможных уровней), чьих полпредов на нынешнем мундиале более полутора сотен – 163 (19,6%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее представительство стран на ЧМ-2022

Страна

Игроки

%

Англия

163

19,61%

Испания

86

10,35%

Германия

81

9,75%

Италия

70

8,42%

Франция

58

6,98%

Саудовская Аравия

35

4,21%

США

35

4,21%

Катар

33

3,97%

Бельгия

24

2,89%

Мексика

23

2,77%
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Источник Sport.ua
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