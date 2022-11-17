163 игрока из английских клубов примут участие в ЧМ-2022

Участники ЧМ-2022 выступают в 42-х национальных первенствах. Больше половины заявленных футболистов (458 игроков, 55,1%) играет в чемпионатах стран «большой пятерки» – Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Но и среди них есть явный лидер. Это английская лига (всевозможных уровней), чьих полпредов на нынешнем мундиале более полутора сотен – 163 (19,6%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее представительство стран на ЧМ-2022