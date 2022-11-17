163 игрока из английских клубов примут участие в ЧМ-2022
Больше половины заявленных футболистов играют в странах «большой пятерки»
Участники ЧМ-2022 выступают в 42-х национальных первенствах. Больше половины заявленных футболистов (458 игроков, 55,1%) играет в чемпионатах стран «большой пятерки» – Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Но и среди них есть явный лидер. Это английская лига (всевозможных уровней), чьих полпредов на нынешнем мундиале более полутора сотен – 163 (19,6%).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наибольшее представительство стран на ЧМ-2022
|
Страна
|
Игроки
|
%
|
Англия
|
163
|
19,61%
|
Испания
|
86
|
10,35%
|
Германия
|
81
|
9,75%
|
Италия
|
70
|
8,42%
|
Франция
|
58
|
6,98%
|
Саудовская Аравия
|
35
|
4,21%
|
США
|
35
|
4,21%
|
Катар
|
33
|
3,97%
|
Бельгия
|
24
|
2,89%
|
Мексика
|
23
|
2,77%
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