12 тренеров команд-участниц ЧМ-2022 работали на предыдущих мундиалях
Для Карлуша Кейруша чемпионат в Катаре станет четвертым в карьере
12 тренеров команд-участниц ЧМ-2022 работали на предыдущих мундиалях. Для 8 из них чемпионат в Катаре будет вторым в карьере, для трех – Дидье Дешама, Луиса Фернандо Суареса и Фернанду Сантуша – третьим, а для Карлуша Кейруша и вовсе четвертым. 69-летний португалец стал 9-м тренером, имеющим столь солидный стаж. На ЧМ-2010 Кейруш руководил сборной Португалии, а на трех последующих – сборной Ирана.
В свою очередь колумбиец Луис Фернандо Суарес стал 6-м наставником, работавшим с тремя разными сборными в финальных турнирах чемпионатов мира. В 2006 году он возглавлял команду Эквадора, в 2014-м – Гондураса, а ныне – Коста-Рики.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры, работавшие на четырех чемпионатах мира
|
ЧМ
|
Тренер
|
Страна
|
Годы
|
6
|
Карлос Алберто ПАРРЕЙРА
|
Бразилия
|
1982, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010
|
5
|
Бора МИЛУТИНОВИЧ
|
Югославия/Сербия
|
1986, 1990, 1994, 1998, 2002
|
4
|
Йозеф ХЕРБЕРГЕР
|
Германия/ФРГ
|
1938, 1954, 1958, 1962
|
4
|
Уолтер УИНТЕРБОТТОМ
|
Англия
|
1950, 1954, 1958, 1962
|
4
|
Лайош БАРОТИ
|
Венгрия
|
1958, 1962, 1966, 1978
|
4
|
Хельмут ШЕН
|
ФРГ
|
1966, 1970, 1974, 1978
|
4
|
Анри МИШЕЛЬ
|
Франция
|
1986, 1994, 1998, 2006
|
4
|
Оскар ТАБАРЕС
|
Уругвай
|
1990, 2010, 2014, 2018
|
4
|
Карлуш КЕЙРУШ
|
Португалия
|
2010, 2014, 2018, 2022
Тренеры, работавшие с тремя и более сборными на чемпионатах мира
|
К
|
Тренер
|
Страна
|
Сборные
|
5
|
Бора МИЛУТИНОВИЧ
|
Югославия/Сербия
|
Мексика (1986), Коста-Рика (1990),
|
|
|
|
США (1994), Нигерия (1998),
|
|
|
|
Китай (2002)
|
5
|
Карлос Алберто ПАРРЕЙРА
|
Бразилия
|
Кувейт (1982), ОАЭ (1990),
|
|
|
|
Бразилия (1994, 2006),
|
|
|
|
Сауд. Аравия (1998), ЮАР (2010)
|
4
|
Анри МИШЕЛЬ
|
Франция
|
Франция (1986), Камерун (1994),
|
|
|
|
Марокко (1998), Кот-д'Ивуар (2006)
|
3
|
Гус ХИДДИНК
|
Нидерланды
|
Нидерланды (1998), Корея (2002),
|
|
|
|
Австралия (2006)
|
3
|
Эрнан ГОМЕС
|
Колумбия
|
Колумбия (1998), Эквадор (2002),
|
|
|
|
Панама (2018)
|
3
|
Луис Фернандо СУАРЕС
|
Колумбия
|
Эквадор (2006), Гондурас (2014),
|
|
|
|
Коста-Рика (2022)
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