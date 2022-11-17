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Чемпионат мира
17 ноября 2022, 13:05 | Обновлено 17 ноября 2022, 13:16
211
0

12 тренеров команд-участниц ЧМ-2022 работали на предыдущих мундиалях

Для Карлуша Кейруша чемпионат в Катаре станет четвертым в карьере

17 ноября 2022, 13:05 | Обновлено 17 ноября 2022, 13:16
211
0
12 тренеров команд-участниц ЧМ-2022 работали на предыдущих мундиалях
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлуш Кейруш

12 тренеров команд-участниц ЧМ-2022 работали на предыдущих мундиалях. Для 8 из них чемпионат в Катаре будет вторым в карьере, для трех – Дидье Дешама, Луиса Фернандо Суареса и Фернанду Сантуша – третьим, а для Карлуша Кейруша и вовсе четвертым. 69-летний португалец стал 9-м тренером, имеющим столь солидный стаж. На ЧМ-2010 Кейруш руководил сборной Португалии, а на трех последующих – сборной Ирана.

В свою очередь колумбиец Луис Фернандо Суарес стал 6-м наставником, работавшим с тремя разными сборными в финальных турнирах чемпионатов мира. В 2006 году он возглавлял команду Эквадора, в 2014-м – Гондураса, а ныне – Коста-Рики.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, работавшие на четырех чемпионатах мира

ЧМ

Тренер

Страна

Годы

6

Карлос Алберто ПАРРЕЙРА

Бразилия

1982, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010

5

Бора МИЛУТИНОВИЧ

Югославия/Сербия

1986, 1990, 1994, 1998, 2002

4

Йозеф ХЕРБЕРГЕР

Германия/ФРГ

1938, 1954, 1958, 1962

4

Уолтер УИНТЕРБОТТОМ

Англия

1950, 1954, 1958, 1962

4

Лайош БАРОТИ

Венгрия

1958, 1962, 1966, 1978

4

Хельмут ШЕН

ФРГ

1966, 1970, 1974, 1978

4

Анри МИШЕЛЬ

Франция

1986, 1994, 1998, 2006

4

Оскар ТАБАРЕС

Уругвай

1990, 2010, 2014, 2018

4

Карлуш КЕЙРУШ

Португалия

2010, 2014, 2018, 2022

Тренеры, работавшие с тремя и более сборными на чемпионатах мира

К

Тренер

Страна

Сборные

5

Бора МИЛУТИНОВИЧ

Югославия/Сербия

Мексика (1986), Коста-Рика (1990),

США (1994), Нигерия (1998),

Китай (2002)

5

Карлос Алберто ПАРРЕЙРА

Бразилия

Кувейт (1982), ОАЭ (1990),

Бразилия (1994, 2006),

Сауд. Аравия (1998), ЮАР (2010)

4

Анри МИШЕЛЬ

Франция

Франция (1986), Камерун (1994),

Марокко (1998), Кот-д'Ивуар (2006)

3

Гус ХИДДИНК

Нидерланды

Нидерланды (1998), Корея (2002),

Австралия (2006)

3

Эрнан ГОМЕС

Колумбия

Колумбия (1998), Эквадор (2002),

Панама (2018)

3

Луис Фернандо СУАРЕС

Колумбия

Эквадор (2006), Гондурас (2014),

Коста-Рика (2022)

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Источник Sport.ua
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