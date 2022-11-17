12 тренеров команд-участниц ЧМ-2022 работали на предыдущих мундиалях. Для 8 из них чемпионат в Катаре будет вторым в карьере, для трех – Дидье Дешама, Луиса Фернандо Суареса и Фернанду Сантуша – третьим, а для Карлуша Кейруша и вовсе четвертым. 69-летний португалец стал 9-м тренером, имеющим столь солидный стаж. На ЧМ-2010 Кейруш руководил сборной Португалии, а на трех последующих – сборной Ирана.

В свою очередь колумбиец Луис Фернандо Суарес стал 6-м наставником, работавшим с тремя разными сборными в финальных турнирах чемпионатов мира. В 2006 году он возглавлял команду Эквадора, в 2014-м – Гондураса, а ныне – Коста-Рики.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, работавшие на четырех чемпионатах мира

ЧМ Тренер Страна Годы 6 Карлос Алберто ПАРРЕЙРА Бразилия 1982, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010 5 Бора МИЛУТИНОВИЧ Югославия/Сербия 1986, 1990, 1994, 1998, 2002 4 Йозеф ХЕРБЕРГЕР Германия/ФРГ 1938, 1954, 1958, 1962 4 Уолтер УИНТЕРБОТТОМ Англия 1950, 1954, 1958, 1962 4 Лайош БАРОТИ Венгрия 1958, 1962, 1966, 1978 4 Хельмут ШЕН ФРГ 1966, 1970, 1974, 1978 4 Анри МИШЕЛЬ Франция 1986, 1994, 1998, 2006 4 Оскар ТАБАРЕС Уругвай 1990, 2010, 2014, 2018 4 Карлуш КЕЙРУШ Португалия 2010, 2014, 2018, 2022

Тренеры, работавшие с тремя и более сборными на чемпионатах мира