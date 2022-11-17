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  4. Ванат и Лонвейк в стартовом составе Динамо на матч с Ингульцем
Украина. Премьер лига
17 ноября 2022, 12:52 |
348
0

Ванат и Лонвейк в стартовом составе Динамо на матч с Ингульцем

Луческу заменил много игроков после прошлого матча

17 ноября 2022, 12:52 |
348
0
Ванат и Лонвейк в стартовом составе Динамо на матч с Ингульцем

В четверг, 17-го ноября, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 13:00.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Ингулец» – «Динамо» Киев - 0:0

«Ингулец»: Паламарчук – Сакив, Ковалев, Поспелов, Нагиев – Коробенко, Кухарук – Смоляков, Запорожец, Козак – Ситало.

Запасные: Кучер, А. Близниченко, Клименко, Марусич, В. Близниченко, Одарюк, Ченбай, Кучеренко, Головкин, Сидоренко, Павлов, Резепов.

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Сирота, Забарный, Кендзера – Шепелев, Андриевский – Лонвейк, Буяльский, Цыганков – Ванат.

Запасные: Бущан, Игнатенко, Вивчаренко, Бурда, Кабаев, Перрис, Гармаш, Караваев, Кравченко, Кулач, Беседин.

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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