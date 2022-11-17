Наоми Осака оказалась под следствием из-за махинаций с криптовалютой

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака оказалась под следствием из-за криптобиржи FTX.

Будучи амбассадором и одним из главных промоутеров, Осака получала компенсацию в криптовалюте и носила логотип компании на своей игровой форме

В рамках сделки Осака получила долю в компании, но на прошлой неделе FTX объявила о банкротстве: биржа оказалась неплатежеспособна и погрязла в мошеннических финансовых схемах, что в конечном итоге привело компанию к финансовому краху

Обманутые криптоинвесторы обвиняют Осаку и других публичных лиц (Том Брэди, Стефен Карри) в соучастии.

Общий ущерб составляет 11 миллиардов долларов, обманутые участники хотят добиться справедливого решения.