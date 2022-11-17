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  4. Наоми Осака оказалась под следствием из-за махинаций с криптовалютой
WTA
17 ноября 2022, 12:44 |
218
0

Наоми Осака оказалась под следствием из-за махинаций с криптовалютой

Экс-первая ракетка мира попала в очень неприятную ситуацию

17 ноября 2022, 12:44 |
218
0
Наоми Осака оказалась под следствием из-за махинаций с криптовалютой
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака оказалась под следствием из-за криптобиржи FTX.

Будучи амбассадором и одним из главных промоутеров, Осака получала компенсацию в криптовалюте и носила логотип компании на своей игровой форме

В рамках сделки Осака получила долю в компании, но на прошлой неделе FTX объявила о банкротстве: биржа оказалась неплатежеспособна и погрязла в мошеннических финансовых схемах, что в конечном итоге привело компанию к финансовому краху

Обманутые криптоинвесторы обвиняют Осаку и других публичных лиц (Том Брэди, Стефен Карри) в соучастии.

Общий ущерб составляет 11 миллиардов долларов, обманутые участники хотят добиться справедливого решения.

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Наоми Осака криптовалюта криминал
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Источник Tennis.com
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