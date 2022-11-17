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Чемпионат мира
17 ноября 2022, 12:14 | Обновлено 17 ноября 2022, 12:43
118
0

Тибо КУРТУА: «Если мы сыграем с Испанией, вы увидите лучшую версию Азара»

Вратарь сборной Бельгии – о предстоящем ЧМ-2022

17 ноября 2022, 12:14 | Обновлено 17 ноября 2022, 12:43
118
0
Тибо КУРТУА: «Если мы сыграем с Испанией, вы увидите лучшую версию Азара»
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа считает, что полузащитник Эден Азар покажет свой лучший футбол, если сборной Бельгии на чемпионате мира придется встретиться с Испанией.

«Если мы сыграем с Испанией, вы определённо увидите лучшую версию Эдена Азара», - сказал Куртуа.

Напомним, ранее Азар извинился перед болельщиками «Реала» за свои провальные выступления с момента перехода в «королевский клуб» в 2019 году из лондонского «Челси».

В нынешнем сезоне на счету Азара всего один гол во всех турнирах, который был забит в ворота «Селтика» в Лиге чемпионов.

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Источник El Chiringuito TV
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