Тибо КУРТУА: «Если мы сыграем с Испанией, вы увидите лучшую версию Азара»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа считает, что полузащитник Эден Азар покажет свой лучший футбол, если сборной Бельгии на чемпионате мира придется встретиться с Испанией.

«Если мы сыграем с Испанией, вы определённо увидите лучшую версию Эдена Азара», - сказал Куртуа.

Напомним, ранее Азар извинился перед болельщиками «Реала» за свои провальные выступления с момента перехода в «королевский клуб» в 2019 году из лондонского «Челси».

В нынешнем сезоне на счету Азара всего один гол во всех турнирах, который был забит в ворота «Селтика» в Лиге чемпионов.