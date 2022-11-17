Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОНАЛДУ: «Приходит тренер и думает, что нашел в пустыне последнюю колу»
Англия
17 ноября 2022, 11:25 | Обновлено 17 ноября 2022, 12:32
1578
0

РОНАЛДУ: «Приходит тренер и думает, что нашел в пустыне последнюю колу»

Звездный португалец продолжает критиковать Ральфа Рангника

17 ноября 2022, 11:25 | Обновлено 17 ноября 2022, 12:32
1578
0
РОНАЛДУ: «Приходит тренер и думает, что нашел в пустыне последнюю колу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану рассказал о том, как отнесся к упрекам бывшего главного тренера команды Ральфа Рангника. Немецкий специалист намекал на то, что Роналду недостаточно прессингует.

«Честно говоря, это то, чего я не понимаю. Приходят новые тренеры и думают, что нашли в пустыне последнюю банку кока-колы. Я этого не понимаю, футбол формировался много-много лет.

Но я уважаю любого тренера, у каждого свой подход, свое мнение, свой менталитет, хотя с некоторыми моментами вы не согласны. Я таким всегда был. При этом меня тренировали лучшие тренеры в мире: Зидан и Анчеллоти, Моуринью, Фернанду Сантуш, Аллегри… Так что у меня есть какой-то опыт, ведь я учился у них.

И когда вы видите, что некоторые тренеры приходят и собираются устроить футбольную революцию, то я не соглашаюсь, у меня есть свое мнение. Они могут соглашаться или нет, но это часть бизнеса, потому что, в конце концов, я в клубе, чтобы побеждать, и с моим опытом я хочу помогать. И, как это всегда бывает, некоторые тренеры этого не принимают, но это часть работы», - сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

По теме:
Бывший тренер Карпат поддержал Роналду после скандального интервью
Португалия – Нигерия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Криштиану РОНАЛДУ: «Я был близок к Ман Сити в 2021 году»
Криштиану Роналду Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Красотка у водопада. Контавейт показала, как отдыхает на Бали
Теннис | 16 ноября 2022, 17:05 0
ФОТО. Красотка у водопада. Контавейт показала, как отдыхает на Бали
ФОТО. Красотка у водопада. Контавейт показала, как отдыхает на Бали

Эстонская теннисистка завершила не самый удачный сезон и взяла время на отдых

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Теннис | 16 ноября 2022, 21:00 0
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals

Боб АРУМ: «В команде Фьюри и Усика все хотят этого боя»
Бокс | 17.11.2022, 10:21
Боб АРУМ: «В команде Фьюри и Усика все хотят этого боя»
Боб АРУМ: «В команде Фьюри и Усика все хотят этого боя»
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
Футбол | 17.11.2022, 09:51
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 17.11.2022, 02:35
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Попутал берега. Президент МОК призвал к возвращению россиян в мировой спорт
Попутал берега. Президент МОК призвал к возвращению россиян в мировой спорт
15.11.2022, 20:50 37
Олимпийские игры
Сотня ракет из-за поребрика, Инфантино и Бах поддержали оккупантов
Сотня ракет из-за поребрика, Инфантино и Бах поддержали оккупантов
16.11.2022, 06:55
Футбол
От Нойера до Месси: символическая сборная мира среди игроков в возрасте 35+
От Нойера до Месси: символическая сборная мира среди игроков в возрасте 35+
15.11.2022, 10:30 1
Футбол
Эрдоган отрицает причастность россии к падению ракет в Польше
Эрдоган отрицает причастность россии к падению ракет в Польше
16.11.2022, 11:11 10
Война
Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
Шахтер подтвердил - Мудрик стоит 100 миллионов евро
16.11.2022, 19:12 30
Футбол
ФОТО. Какую машину выбрал Лунин? Игроки Реала получили подарки
ФОТО. Какую машину выбрал Лунин? Игроки Реала получили подарки
15.11.2022, 19:45 8
Футбол
ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
ФОТО. Исполнился месяц. Свитолина удивлена, как раньше жила без дочери
16.11.2022, 15:06 1
Теннис
Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу
Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу
16.11.2022, 07:39 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности