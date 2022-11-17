РОНАЛДУ: «Приходит тренер и думает, что нашел в пустыне последнюю колу»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану рассказал о том, как отнесся к упрекам бывшего главного тренера команды Ральфа Рангника. Немецкий специалист намекал на то, что Роналду недостаточно прессингует.

«Честно говоря, это то, чего я не понимаю. Приходят новые тренеры и думают, что нашли в пустыне последнюю банку кока-колы. Я этого не понимаю, футбол формировался много-много лет.

Но я уважаю любого тренера, у каждого свой подход, свое мнение, свой менталитет, хотя с некоторыми моментами вы не согласны. Я таким всегда был. При этом меня тренировали лучшие тренеры в мире: Зидан и Анчеллоти, Моуринью, Фернанду Сантуш, Аллегри… Так что у меня есть какой-то опыт, ведь я учился у них.

И когда вы видите, что некоторые тренеры приходят и собираются устроить футбольную революцию, то я не соглашаюсь, у меня есть свое мнение. Они могут соглашаться или нет, но это часть бизнеса, потому что, в конце концов, я в клубе, чтобы побеждать, и с моим опытом я хочу помогать. И, как это всегда бывает, некоторые тренеры этого не принимают, но это часть работы», - сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.