Кривбасс будет играть на домашнем стадионе

Кривбасс получил официальное разрешение на проведение двух последних поединков дома! Матчи 14 и 15 тура VBET Лиги соответственно «Кривбасс» – «Металлист 1925» и «Кривбасс» – «Днепр-1» состоятся в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

«Действительно, к этому долгожданному событию многие приложили усилия. Но мы не будем перечислять всех. Только скажем о главных «виновниках» возвращения домой – наших воинов ВСУ!» – говорится на сайте команды.

«Кривбасс» в таблице УПЛ занимает 12 место с 12 очками после 12 матчей.