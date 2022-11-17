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Украина. Премьер лига
17 ноября 2022, 10:38 | Обновлено 17 ноября 2022, 10:42
409
2

Кривбасс будет играть на домашнем стадионе

Два следующих матча в Кривом Рогу

17 ноября 2022, 10:38 | Обновлено 17 ноября 2022, 10:42
409
2
Кривбасс будет играть на домашнем стадионе

Кривбасс получил официальное разрешение на проведение двух последних поединков дома! Матчи 14 и 15 тура VBET Лиги соответственно «Кривбасс» – «Металлист 1925» и «Кривбасс» – «Днепр-1» состоятся в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

«Действительно, к этому долгожданному событию многие приложили усилия. Но мы не будем перечислять всех. Только скажем о главных «виновниках» возвращения домой – наших воинов ВСУ!» – говорится на сайте команды.

«Кривбасс» в таблице УПЛ занимает 12 место с 12 очками после 12 матчей.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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серж жорж
Отлично команда должна играть дома . А не известно где.
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виталий жалыбин
ахаха
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