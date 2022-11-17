Кривбасс будет играть на домашнем стадионе
Два следующих матча в Кривом Рогу
Кривбасс получил официальное разрешение на проведение двух последних поединков дома! Матчи 14 и 15 тура VBET Лиги соответственно «Кривбасс» – «Металлист 1925» и «Кривбасс» – «Днепр-1» состоятся в Кривом Роге на стадионе «Горняк».
«Действительно, к этому долгожданному событию многие приложили усилия. Но мы не будем перечислять всех. Только скажем о главных «виновниках» возвращения домой – наших воинов ВСУ!» – говорится на сайте команды.
«Кривбасс» в таблице УПЛ занимает 12 место с 12 очками после 12 матчей.
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