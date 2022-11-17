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Другие новости
17 ноября 2022, 09:51 | Обновлено 17 ноября 2022, 09:54
1608
0

ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

17 ноября 2022, 09:51 | Обновлено 17 ноября 2022, 09:54
1608
0
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Милан включился в борьбу за Малиновского
2. Экс-капитан Челси завершил карьеру
3. Франция довызвала на ЧМ-2022 нападающего
4. Игрок Динамо вошел в шорт-лист Севильи, Бенфики и Аякса
5. Прогноз на матч Ингулец – Динамо

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Источник Sport.ua
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