Украина. Премьер лига17 ноября 2022, 03:25 | Обновлено 17 ноября 2022, 03:51
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 ноября
Важные события во всех видах спорта
17 ноября 2022, 03:25 | Обновлено 17 ноября 2022, 03:51
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В четверг, 17 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
13:00 Ингулец – Динамо
15:40 Япония – Канада
18:00 Иордания – Испания
20:45 Португалия – Нигерия
21:45 Ирландия – Норвегия
ТЕННИС
11:00 Марко Топо – Александр Овчаренко
13:00 Майя Люмсден – Дарья Снигур
15:00 Рафаэль Надаль – Каспер Рууд
15:00 Феликс Оже-Альяссим – Тейлор Фритц
ВОЛЕЙБОЛ
17:00 Прометей (Ж) – КП Брно (Ж)
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