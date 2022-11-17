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Украина. Премьер лига
17 ноября 2022, 03:25 | Обновлено 17 ноября 2022, 03:51
48
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 ноября

Важные события во всех видах спорта

17 ноября 2022, 03:25 | Обновлено 17 ноября 2022, 03:51
48
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 ноября
УПЛ

В четверг, 17 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

13:00 Ингулец – Динамо

9.70 – 5.40 – 1.31

15:40 Япония – Канада

2.11 – 3.10 – 3.82

18:00 Иордания – Испания

43.00 – 12.00 – 1.05

20:45 Португалия – Нигерия

1.25 – 6.40 – 13.50

21:45 Ирландия – Норвегия

2.89 – 3.18 – 2.47

ТЕННИС

11:00 Марко Топо – Александр Овчаренко

1.71 – 2.04

13:00 Майя Люмсден – Дарья Снигур

3.88 – 1.23

15:00 Рафаэль Надаль – Каспер Рууд

2.81 – 1.50

15:00 Феликс Оже-Альяссим – Тейлор Фритц

1.61 – 2.33

ВОЛЕЙБОЛ

17:00 Прометей (Ж) – КП Брно (Ж)

1.18 – 4.04

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Источник Sport.ua
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