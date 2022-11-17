Барселона собирается сократить бюджет в ближайшие три года

«Барселона» в ближайшие 3 года планирует сократить бюджет. Отмечается, что расходы будут уменьшены на 15 миллионов евро.

Сложная экономическая ситуация клуба вынуждает его применять планы экономии практически во всех сферах, и большая часть усилий будет сосредоточена на сокращении фонда заработной платы команд.

Целью является постепенное сокращение бюджетов на баскетбол, гандбол, мини-футбол, хоккей и другие виды спорта.

Изменения коснутся не только зарплат, они будет применяться практически во всех сферах деятельности клуба, особенно в путешествиях и транспорте. Цель состоит в том, чтобы принять крайние меры для восстановления экономики клуба.