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Испания
17 ноября 2022, 01:23 | Обновлено 17 ноября 2022, 01:39
42
0

Барселона собирается сократить бюджет в ближайшие три года

Расходы будут уменьшены на 15 миллионов евро

17 ноября 2022, 01:23 | Обновлено 17 ноября 2022, 01:39
42
0
Барселона собирается сократить бюджет в ближайшие три года
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» в ближайшие 3 года планирует сократить бюджет. Отмечается, что расходы будут уменьшены на 15 миллионов евро.

Сложная экономическая ситуация клуба вынуждает его применять планы экономии практически во всех сферах, и большая часть усилий будет сосредоточена на сокращении фонда заработной платы команд.

Целью является постепенное сокращение бюджетов на баскетбол, гандбол, мини-футбол, хоккей и другие виды спорта.

Изменения коснутся не только зарплат, они будет применяться практически во всех сферах деятельности клуба, особенно в путешествиях и транспорте. Цель состоит в том, чтобы принять крайние меры для восстановления экономики клуба.

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Барселона
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Источник RAC1
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