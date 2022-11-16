Украина. Премьер лига16 ноября 2022, 18:36 |
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Стало известно, кто рассудит перенесенный матч Ингулец – Динамо
На этой встрече будет работать Катерина Монзуль
16 ноября 2022, 18:36 |
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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 1-го тура УПЛ сезона-2022/2023.
1-й тур
17 ноября
13.00. «Ингулец» – «Динамо». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков), ассистенты арбитра – Стрелецкая М.С. (Сумы), Беркут А.А. (Сумы), четвертый арбитр – Романюк А.Н. (Ивано-Франковск).
Отметим, что матч был перенесен из-за участия киевлян в еврокубках.
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