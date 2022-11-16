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  4. Стало известно, кто рассудит перенесенный матч Ингулец – Динамо
Украина. Премьер лига
16 ноября 2022, 18:36 |
540
1

Стало известно, кто рассудит перенесенный матч Ингулец – Динамо

На этой встрече будет работать Катерина Монзуль

16 ноября 2022, 18:36 |
540
1
Стало известно, кто рассудит перенесенный матч Ингулец – Динамо
Instagram. Катерина Монзуль

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 1-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

1-й тур

17 ноября

13.00. «Ингулец» – «Динамо». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков), ассистенты арбитра – Стрелецкая М.С. (Сумы), Беркут А.А. (Сумы), четвертый арбитр – Романюк А.Н. (Ивано-Франковск).

Отметим, что матч был перенесен из-за участия киевлян в еврокубках.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Динамо судейские назначения Катерина Монзуль
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Паваротті
я не розумію більше судів не має лише ця жінка
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