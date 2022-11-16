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  4. Защитник МЮ: «Слова Роналду зацепили всех игроков команды»
Англия
16 ноября 2022, 18:34 |
1334
2

Защитник МЮ: «Слова Роналду зацепили всех игроков команды»

Рафаэль Варан рассказал о ситуации в команде

16 ноября 2022, 18:34 |
1334
2
Защитник МЮ: «Слова Роналду зацепили всех игроков команды»
Skysports

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан дал понять, что в команде не ожидали скандального интервью Криштиану Роналду, которое повлияло на коллектив.

«Очевидно, что это зацепило нас, повлияло на команду. Мы следим за тем, что было сказано и что происходит».

«Однако мы по пытаемся успокоить ситуацию и не слишком реагировать на все, что происходит»..

«Когда речь идет о звезде уровня Роналду, то лучше дистанцироваться и не мешать ситуации», – считает Варан.

Роналду в своем интервью раскритиковал руководство клуба, тренера, партнеров и легенд МЮ.

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Источник Sky Sports
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Комментарии 2
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KIPR ALECS
Если Роналду говорит правду...то я на его стороне. Семья важнее! а в руководстве МЮ давно беспредел происходит
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