Защитник МЮ: «Слова Роналду зацепили всех игроков команды»
Рафаэль Варан рассказал о ситуации в команде
Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан дал понять, что в команде не ожидали скандального интервью Криштиану Роналду, которое повлияло на коллектив.
«Очевидно, что это зацепило нас, повлияло на команду. Мы следим за тем, что было сказано и что происходит».
«Однако мы по пытаемся успокоить ситуацию и не слишком реагировать на все, что происходит»..
«Когда речь идет о звезде уровня Роналду, то лучше дистанцироваться и не мешать ситуации», – считает Варан.
Роналду в своем интервью раскритиковал руководство клуба, тренера, партнеров и легенд МЮ.
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