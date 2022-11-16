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Другие новости
16 ноября 2022, 17:50 | Обновлено 16 ноября 2022, 17:54
359
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ВИДЕО. Шевченко порвал с Абрамовичем, дисквалификация Моуриньо

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

16 ноября 2022, 17:50 | Обновлено 16 ноября 2022, 17:54
359
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ВИДЕО. Шевченко порвал с Абрамовичем, дисквалификация Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем
2. Моуриньо дисквалифицирован на два матча
3. Роналду вел переговоры с Баварией
4. Прогноз на матч БК Галичина – Говерла

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Источник Sport.ua
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Александр Чернов
Шева через 9 месяцев войны порвал с Абрамовичем ? Конечно патриотизм бешенный 
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