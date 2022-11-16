Другие новости16 ноября 2022, 17:50 | Обновлено 16 ноября 2022, 17:54
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ВИДЕО. Шевченко порвал с Абрамовичем, дисквалификация Моуриньо
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
16 ноября 2022, 17:50 | Обновлено 16 ноября 2022, 17:54
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1. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем
2. Моуриньо дисквалифицирован на два матча
3. Роналду вел переговоры с Баварией
4. Прогноз на матч БК Галичина – Говерла
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