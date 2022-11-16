ВИДЕО. Шевченко порвал с Абрамовичем, дисквалификация Моуриньо

1. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем

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3. Роналду вел переговоры с Баварией

4. Прогноз на матч БК Галичина – Говерла

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