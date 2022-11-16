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Германия
16 ноября 2022, 16:33 | Обновлено 16 ноября 2022, 16:42
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0

Шупо-Мотинг получил от фанатов Баварии заслуженное признание

В мюнхенском клубе выбрали лучшего игрока октября

16 ноября 2022, 16:33 | Обновлено 16 ноября 2022, 16:42
60
0
Шупо-Мотинг получил от фанатов Баварии заслуженное признание
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик-Максим Шупо-Мотинг

В голосовании болельщиков мюнхенской «Баварии» по определению лучшего игрока команды в октябре победу одержал нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Он получил поддержку 75% голосов.

Второе место в опросе занял полузащитник Джамал Мусиала, набравший скромные 10%.

В октябре камерунец Шупо-Мотинг провел за «Баварию» во всех турнирах 8 матчей, забил 7 голов, сделал 3 ассиста.

«Бавария» в турнирной таблице чемпионата Германии занимает 1 место, имея в активе 34 очка после 15 матчей. Вторым идет «Фрайбург», у которого 30 пунктов.

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Бавария Эрик Шупо-Мотинг чемпионат Германии по футболу Бундеслига
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Источник ФК Бавария
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