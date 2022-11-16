Шупо-Мотинг получил от фанатов Баварии заслуженное признание
В мюнхенском клубе выбрали лучшего игрока октября
В голосовании болельщиков мюнхенской «Баварии» по определению лучшего игрока команды в октябре победу одержал нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Он получил поддержку 75% голосов.
Второе место в опросе занял полузащитник Джамал Мусиала, набравший скромные 10%.
В октябре камерунец Шупо-Мотинг провел за «Баварию» во всех турнирах 8 матчей, забил 7 голов, сделал 3 ассиста.
«Бавария» в турнирной таблице чемпионата Германии занимает 1 место, имея в активе 34 очка после 15 матчей. Вторым идет «Фрайбург», у которого 30 пунктов.
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