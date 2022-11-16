ФОТО. Красотка у водопада. Контавейт показала, как отдыхает на Бали
Эстонская теннисистка завершила не самый удачный сезон и взяла время на отдых
Экс-вторая ракетка мира Анетт Контавейт опубликовала фото с отдыха.
Эстонская теннисистка отправилась во время межсезонья на Бали.
«Привет, я в отпуске», – написала спортсменка.
Отметим, что в этому году Контавейт выбыла из первой десятки рейтинга WTA и сейчас занимает всего 17 позицию в мировой классификации.
В прошлом сезоне на ее счету было четыре титула и финал Итогового турнира WTA. В этом – лишь один выигранный турнир в начале года.
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