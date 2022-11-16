ФОТО. Красотка у водопада. Контавейт показала, как отдыхает на Бали

Экс-вторая ракетка мира Анетт Контавейт опубликовала фото с отдыха.

Эстонская теннисистка отправилась во время межсезонья на Бали.

«Привет, я в отпуске», – написала спортсменка.

Отметим, что в этому году Контавейт выбыла из первой десятки рейтинга WTA и сейчас занимает всего 17 позицию в мировой классификации.

В прошлом сезоне на ее счету было четыре титула и финал Итогового турнира WTA. В этом – лишь один выигранный турнир в начале года.