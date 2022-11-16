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  4. ФОТО. Красотка у водопада. Контавейт показала, как отдыхает на Бали
WTA
16 ноября 2022, 17:05 |
533
0

ФОТО. Красотка у водопада. Контавейт показала, как отдыхает на Бали

Эстонская теннисистка завершила не самый удачный сезон и взяла время на отдых

16 ноября 2022, 17:05 |
533
0
ФОТО. Красотка у водопада. Контавейт показала, как отдыхает на Бали
Getty Images/Global Images Ukraine. Анетт Контавейт

Экс-вторая ракетка мира Анетт Контавейт опубликовала фото с отдыха.

Эстонская теннисистка отправилась во время межсезонья на Бали.

«Привет, я в отпуске», – написала спортсменка.

Отметим, что в этому году Контавейт выбыла из первой десятки рейтинга WTA и сейчас занимает всего 17 позицию в мировой классификации.

В прошлом сезоне на ее счету было четыре титула и финал Итогового турнира WTA. В этом – лишь один выигранный турнир в начале года.

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