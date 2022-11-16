Агент Мудрика: «Михаил явно давно перерос уровень чемпионата Украины»

Алексей Алехин, агент хавбека «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика, уверен, что игрок уже перерос уровень УПЛ и должен в ближайшее время оказаться в команде более сильного чемпионата.

«Миша — молодой и очень амбициозный парень. Видно невооруженным глазом, что он давно перерос чемпионат Украины и готов к выступлениям на более серьезном уровне. Ему нужно прогрессировать».

«Конечно, он мечтает перейти в большой клуб. Своей игрой в Лиге чемпионов он доказал, что готов играть на самом высоком уровне. И, как мне кажется, сейчас для этого лучшее время».

«Я думаю, что от этого выиграют все. И «Шахтер», и сборная Украины, и сам игрок», — сказал Алехин.

Сам Мудрик дает понять, что хочет покинуть команду уже зимой.