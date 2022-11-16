Агент Мудрика: «Михаил явно давно перерос уровень чемпионата Украины»
Агент Алексей Алехин уверен, что Мудрику пора покидать Украину
Алексей Алехин, агент хавбека «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика, уверен, что игрок уже перерос уровень УПЛ и должен в ближайшее время оказаться в команде более сильного чемпионата.
«Миша — молодой и очень амбициозный парень. Видно невооруженным глазом, что он давно перерос чемпионат Украины и готов к выступлениям на более серьезном уровне. Ему нужно прогрессировать».
«Конечно, он мечтает перейти в большой клуб. Своей игрой в Лиге чемпионов он доказал, что готов играть на самом высоком уровне. И, как мне кажется, сейчас для этого лучшее время».
«Я думаю, что от этого выиграют все. И «Шахтер», и сборная Украины, и сам игрок», — сказал Алехин.
Сам Мудрик дает понять, что хочет покинуть команду уже зимой.
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1. Из просмотренного мною вью Седан, я так и не понял знает Миша Английский или нет.
Банальный пример Миколенко, после освоения языка он в Эвертоне очень быстро стал своим.
2. А Миша готов быть сначала красавой в лице болел, потом гавном, потом опять красавой?))))
Я сейчас вижу это как очень крутой пиар проект, в который видно что вложились блогеры, эксперты, агенты.
Не надо забывать что чемпионат мира откроет множество звезд.
Нужен ли будет кому то из топов Миша?
Не рано ли начали наши пиарить его?
Боюсь что все идет по плохому для Михаила сценарию.