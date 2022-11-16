Не состоялся отложенный матч Первой лиги Горняк-Спорт – Чернигов
Встреча была перенесена из 2-го тура
Перенесенный матч второго тура Первой лиги-2022/2023 между «Горняком-Спорт» и ФК «Чернигов», который должен был состояться сегодня, в среду 16 ноября, сыгран не будет.
Сообщается, что черниговская команда не выехала на игру. О причинах отсутствия гостей ничего не известно.
«Горняк-Спорт» в таблице группы Б Первой лиги занимает последнее место с 7 очками после 11 матчей. ФК «Чернигов» располагается на пятой позиции с 13 пунктами после 11 встреч. Черниговцы отстают на три очка от четвертой позиции, которая позволит выйти в чемпионский раунд Первой лиги.
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