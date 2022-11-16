Только у двух сборных на ЧМ-2022 капитаны младше 30 лет
Средний возраст капитанов команд-участниц турнира – 33,1 года
Средний возраст штатных, так сказать, капитанов команд-участниц ЧМ-2022 составляет 33,1 года. Причем только в двух сборных капитаны младше 30 лет. Самый старший – 39-летний канадец Атиба Хатчинсон, а самый молодой – 24-летний американец Кристиан Пулишич.
В 12 командах капитанская повязка доверена полузащитникам, в 9 – нападающим, в 8 – защитникам, в 3-х – вратарям.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные капитаны команд на ЧМ-2022
|
Возраст
|
Капитан
|
А
|
Сборная
|
Дата
|
|
|
|
|
рождения
|
39 лет
|
Атиба ХАТЧИНСОН
|
п
|
Канада
|
08.02.1983
|
38 лет
|
ТИАГУ СИЛВА
|
з
|
Бразилия
|
22.09.1984
|
37 лет
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
н
|
Португалия
|
05.02.1985
|
37 лет
|
Брайан РУИС
|
п
|
Коста-Рика
|
18.08.1985
|
37 лет
|
Лука МОДРИЧ
|
п
|
Хорватия
|
09.09.1985
|
36 лет
|
Диего ГОДИН
|
з
|
Уругвай
|
16.02.1986
|
36 лет
|
Мануэль НОЙЕР
|
в
|
Германия
|
27.03.1986
|
36 лет
|
Андрес ГУАРДАДО
|
п
|
Мексика
|
28.09.1986
|
35 лет
|
Юго ЛЬОРИС
|
в
|
Франция
|
26.12.1986
|
35 лет
|
Лионель МЕССИ
|
н
|
Аргентина
|
24.06.1987
Самые молодые капитаны команд на ЧМ-2022
|
Возраст
|
Капитан
|
А
|
Сборная
|
Дата
|
|
|
|
|
рождения
|
24 года
|
Кристиан ПУЛИШИЧ
|
н
|
США
|
18.09.1998
|
29 лет
|
Харри КЕЙН
|
н
|
Англия
|
28.07.1993
|
30 лет
|
Гранит ДЖАКА
|
п
|
Швейцария
|
27.09.1992
|
30 лет
|
СОН ХЫН МИН
|
п
|
Корея
|
08.07.1992
|
30 лет
|
Мэттью РАЙАН
|
в
|
Австралия
|
08.04.1992
|
30 лет
|
Венсан АБУБАКАР
|
н
|
Камерун
|
22.01.1992
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