Только у двух сборных на ЧМ-2022 капитаны младше 30 лет

Средний возраст штатных, так сказать, капитанов команд-участниц ЧМ-2022 составляет 33,1 года. Причем только в двух сборных капитаны младше 30 лет. Самый старший – 39-летний канадец Атиба Хатчинсон, а самый молодой – 24-летний американец Кристиан Пулишич.

В 12 командах капитанская повязка доверена полузащитникам, в 9 – нападающим, в 8 – защитникам, в 3-х – вратарям.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные капитаны команд на ЧМ-2022

Возраст Капитан А Сборная Дата рождения 39 лет Атиба ХАТЧИНСОН п Канада 08.02.1983 38 лет ТИАГУ СИЛВА з Бразилия 22.09.1984 37 лет КРИШТИАНУ РОНАЛДУ н Португалия 05.02.1985 37 лет Брайан РУИС п Коста-Рика 18.08.1985 37 лет Лука МОДРИЧ п Хорватия 09.09.1985 36 лет Диего ГОДИН з Уругвай 16.02.1986 36 лет Мануэль НОЙЕР в Германия 27.03.1986 36 лет Андрес ГУАРДАДО п Мексика 28.09.1986 35 лет Юго ЛЬОРИС в Франция 26.12.1986 35 лет Лионель МЕССИ н Аргентина 24.06.1987

Самые молодые капитаны команд на ЧМ-2022