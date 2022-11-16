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Чемпионат мира
16 ноября 2022, 13:23 | Обновлено 16 ноября 2022, 13:51
336
0

Только у двух сборных на ЧМ-2022 капитаны младше 30 лет

Средний возраст капитанов команд-участниц турнира – 33,1 года

16 ноября 2022, 13:23 | Обновлено 16 ноября 2022, 13:51
336
0
Только у двух сборных на ЧМ-2022 капитаны младше 30 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Атиба Хатчинсон

Средний возраст штатных, так сказать, капитанов команд-участниц ЧМ-2022 составляет 33,1 года. Причем только в двух сборных капитаны младше 30 лет. Самый старший – 39-летний канадец Атиба Хатчинсон, а самый молодой – 24-летний американец Кристиан Пулишич.

В 12 командах капитанская повязка доверена полузащитникам, в 9 – нападающим, в 8 – защитникам, в 3-х – вратарям.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные капитаны команд на ЧМ-2022

Возраст

Капитан

А

Сборная

Дата

рождения

39 лет

Атиба ХАТЧИНСОН

п

Канада

08.02.1983

38 лет

ТИАГУ СИЛВА

з

Бразилия

22.09.1984

37 лет

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

н

Португалия

05.02.1985

37 лет

Брайан РУИС

п

Коста-Рика

18.08.1985

37 лет

Лука МОДРИЧ

п

Хорватия

09.09.1985

36 лет

Диего ГОДИН

з

Уругвай

16.02.1986

36 лет

Мануэль НОЙЕР

в

Германия

27.03.1986

36 лет

Андрес ГУАРДАДО

п

Мексика

28.09.1986

35 лет

Юго ЛЬОРИС

в

Франция

26.12.1986

35 лет

Лионель МЕССИ

н

Аргентина

24.06.1987

Самые молодые капитаны команд на ЧМ-2022

Возраст

Капитан

А

Сборная

Дата

рождения

24 года

Кристиан ПУЛИШИЧ

н

США

18.09.1998

29 лет

Харри КЕЙН

н

Англия

28.07.1993

30 лет

Гранит ДЖАКА

п

Швейцария

27.09.1992

30 лет

СОН ХЫН МИН

п

Корея

08.07.1992

30 лет

Мэттью РАЙАН

в

Австралия

08.04.1992

30 лет

Венсан АБУБАКАР

н

Камерун

22.01.1992
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Источник Sport.ua
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