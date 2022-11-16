Криштиану Роналду возглавляет список лучших бомбардиров сборных ЧМ
9 игроков из числа участников ЧМ-2022 забили 50 и более мячей за свои сборные
16 игроков из числа участников ЧМ-2022 забили 40 и более мячей за свои сборные. Девяти из них удалось покорить 50-голевой рубеж.
А возглавляет этот список бомбардиров португалец Криштиану Роналду, который единственный из всех игроков поражал ворота соперников более ста раз - 117. При этом он на 27 мячей опережает ближайшего конкурента аргентинца Лионеля Месси.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Участники ЧМ-2022, забившие 40 голов за свои сборные
|
Голы*
|
Игрок
|
Сборная
|
117
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
90
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
76
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
75
|
НЕЙМАР
|
Бразилия
|
68
|
Ромелу ЛУКАКУ
|
Бельгия
|
68
|
Луис СУАРЕС
|
Уругвай
|
58
|
Эдинсон КАВАНИ
|
Уругвай
|
51
|
Харри КЕЙН
|
Англия
|
50
|
Александр МИТРОВИЧ
|
Сербия
|
49
|
Оливье ЖИРУ
|
Франция
|
44
|
Томас МЮЛЛЕР
|
Германия
|
42
|
Алмоез АЛИ
|
Катар
|
42
|
Антуан ГРИЗМАНН
|
Франция
|
42
|
Мемфис ДЕПАЙ
|
Нидерланды
|
41
|
Сердар АЗМУН
|
Иран
|
40
|
Гарет БЭЙЛ
|
Уэльс
* на 14 ноября 2022 года.
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