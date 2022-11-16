Криштиану Роналду возглавляет список лучших бомбардиров сборных ЧМ

16 игроков из числа участников ЧМ-2022 забили 40 и более мячей за свои сборные. Девяти из них удалось покорить 50-голевой рубеж.

А возглавляет этот список бомбардиров португалец Криштиану Роналду, который единственный из всех игроков поражал ворота соперников более ста раз - 117. При этом он на 27 мячей опережает ближайшего конкурента аргентинца Лионеля Месси.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Участники ЧМ-2022, забившие 40 голов за свои сборные

Голы* Игрок Сборная 117 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 90 Лионель МЕССИ Аргентина 76 Роберт ЛЕВАНДОВСКИ Польша 75 НЕЙМАР Бразилия 68 Ромелу ЛУКАКУ Бельгия 68 Луис СУАРЕС Уругвай 58 Эдинсон КАВАНИ Уругвай 51 Харри КЕЙН Англия 50 Александр МИТРОВИЧ Сербия 49 Оливье ЖИРУ Франция 44 Томас МЮЛЛЕР Германия 42 Алмоез АЛИ Катар 42 Антуан ГРИЗМАНН Франция 42 Мемфис ДЕПАЙ Нидерланды 41 Сердар АЗМУН Иран 40 Гарет БЭЙЛ Уэльс

* на 14 ноября 2022 года.