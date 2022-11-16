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Чемпионат мира
16 ноября 2022, 13:19 | Обновлено 16 ноября 2022, 13:52
428
1

Криштиану Роналду возглавляет список лучших бомбардиров сборных ЧМ

9 игроков из числа участников ЧМ-2022 забили 50 и более мячей за свои сборные

16 ноября 2022, 13:19 | Обновлено 16 ноября 2022, 13:52
428
1
Криштиану Роналду возглавляет список лучших бомбардиров сборных ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

16 игроков из числа участников ЧМ-2022 забили 40 и более мячей за свои сборные. Девяти из них удалось покорить 50-голевой рубеж.

А возглавляет этот список бомбардиров португалец Криштиану Роналду, который единственный из всех игроков поражал ворота соперников более ста раз - 117. При этом он на 27 мячей опережает ближайшего конкурента аргентинца Лионеля Месси.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Участники ЧМ-2022, забившие 40 голов за свои сборные

Голы*

Игрок

Сборная

117

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

90

Лионель МЕССИ

Аргентина

76

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

75

НЕЙМАР

Бразилия

68

Ромелу ЛУКАКУ

Бельгия

68

Луис СУАРЕС

Уругвай

58

Эдинсон КАВАНИ

Уругвай

51

Харри КЕЙН

Англия

50

Александр МИТРОВИЧ

Сербия

49

Оливье ЖИРУ

Франция

44

Томас МЮЛЛЕР

Германия

42

Алмоез АЛИ

Катар

42

Антуан ГРИЗМАНН

Франция

42

Мемфис ДЕПАЙ

Нидерланды

41

Сердар АЗМУН

Иран

40

Гарет БЭЙЛ

Уэльс

* на 14 ноября 2022 года.

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Источник Sport.ua
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Old Т
Потому то он и лучший, что больше всех принёс пользы своей сборной Португалии!
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