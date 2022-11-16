Не играл месяц. Украинец стартовал с победы на 25-тысячнике в Греции

Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 427) в 1/16 финала хардового 25-тысячника в Ираклионе (Греция) обыграл Франсуа Мусителли (Франция, ATP 1398) в трех сетах за 2 часа и 18 минут.

ITF M25 Ираклион. Хард. 1/16 финала

Александр Овчаренко (Украина) [8] – Франсуа Мусителли (Франция) – 6:3, 6:7 (2:7), 6:0

В следующем раунде турнира Александр встретится с Марко Топо (Германия, ATP 464). Матч состоится 17 ноября не ранее 10:00 по Киеву.

Отметим, что Овчаренко не играл практически месяц. Последний матч он провел 23 октября против Петра Ноузы на челленджере в Италии, где проиграл в двух сетах. А в последний раз Александр побеждал 3 октября также на челленджере в Италии.