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Чемпионат мира
16 ноября 2022, 12:40 | Обновлено 16 ноября 2022, 12:46
781
0

Криштиану Роналду возглавляет список гвардейцев среди игроков ЧМ

54 участника ЧМ-2022 провели 100 и более матчей за свои сборные

16 ноября 2022, 12:40 | Обновлено 16 ноября 2022, 12:46
781
0
Криштиану Роналду возглавляет список гвардейцев среди игроков ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Среди участников ЧМ-2022 54 футболиста из 20 стран имеют весьма солидный стаж выступления за свои сборные – 100 и более матчей. Возглавляет этот список гвардейцев португалец Криштиану Роналду – 191 игра.

Больше всего «сотников» числится в рядах Бельгии – 6, Катара и Уругвая – по 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Участники ЧМ-2022, проведшие наибольшее количество матчей за свои сборные

Матчи*

Игрок

Сборная

191

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

177

Андрес ГУАРДАДО

Мексика

169

Хасан ЭЛЬ-ХАЙДОС

Катар

164

Лионель МЕССИ

Аргентина

159

Диего ГОДИН

Уругвай

154

Сельсо БОРХЕС

Коста-Рика

154

Лука МОДРИЧ

Хорватия

144

Брайан РУИС

Коста-Рика

141

Ян ВЕРТОНГЕН

Бельгия

139

Серхио БУСКЕТС

Испания

139

Юго ЛЬОРИС

Франция

137

Юто НАГОТОМО

Япония

* на 14 ноября 2022 года.

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Источник Sport.ua
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