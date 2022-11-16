Криштиану Роналду возглавляет список гвардейцев среди игроков ЧМ
54 участника ЧМ-2022 провели 100 и более матчей за свои сборные
Среди участников ЧМ-2022 54 футболиста из 20 стран имеют весьма солидный стаж выступления за свои сборные – 100 и более матчей. Возглавляет этот список гвардейцев португалец Криштиану Роналду – 191 игра.
Больше всего «сотников» числится в рядах Бельгии – 6, Катара и Уругвая – по 5.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Участники ЧМ-2022, проведшие наибольшее количество матчей за свои сборные
|
Матчи*
|
Игрок
|
Сборная
|
191
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
177
|
Андрес ГУАРДАДО
|
Мексика
|
169
|
Хасан ЭЛЬ-ХАЙДОС
|
Катар
|
164
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
159
|
Диего ГОДИН
|
Уругвай
|
154
|
Сельсо БОРХЕС
|
Коста-Рика
|
154
|
Лука МОДРИЧ
|
Хорватия
|
144
|
Брайан РУИС
|
Коста-Рика
|
141
|
Ян ВЕРТОНГЕН
|
Бельгия
|
139
|
Серхио БУСКЕТС
|
Испания
|
139
|
Юго ЛЬОРИС
|
Франция
|
137
|
Юто НАГОТОМО
|
Япония
* на 14 ноября 2022 года.
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