Криштиану Роналду возглавляет список гвардейцев среди игроков ЧМ

Среди участников ЧМ-2022 54 футболиста из 20 стран имеют весьма солидный стаж выступления за свои сборные – 100 и более матчей. Возглавляет этот список гвардейцев португалец Криштиану Роналду – 191 игра.

Больше всего «сотников» числится в рядах Бельгии – 6, Катара и Уругвая – по 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Участники ЧМ-2022, проведшие наибольшее количество матчей за свои сборные

Матчи* Игрок Сборная 191 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 177 Андрес ГУАРДАДО Мексика 169 Хасан ЭЛЬ-ХАЙДОС Катар 164 Лионель МЕССИ Аргентина 159 Диего ГОДИН Уругвай 154 Сельсо БОРХЕС Коста-Рика 154 Лука МОДРИЧ Хорватия 144 Брайан РУИС Коста-Рика 141 Ян ВЕРТОНГЕН Бельгия 139 Серхио БУСКЕТС Испания 139 Юго ЛЬОРИС Франция 137 Юто НАГОТОМО Япония

* на 14 ноября 2022 года.