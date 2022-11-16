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ATP
16 ноября 2022, 10:15 | Обновлено 16 ноября 2022, 10:18
474
0

Очередной рекорд Алькараса. Молодой испанец превзошел легенд тенниса

Карлос стал самой молодой первой ракеткой по итогам года

16 ноября 2022, 10:15 | Обновлено 16 ноября 2022, 10:18
474
0
Очередной рекорд Алькараса. Молодой испанец превзошел легенд тенниса
Instagram. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 1) отметился очередным достижением.

19-летний испанец стал самой молодой первой ракеткой по итогам сезона АТР в истории. Карлос остался возглавлять рейтинг АТР в возрасте 19 лет и 6 месяцев. Предыдущий рекорд принадлежал Ллейтону Хьюитту (20 лет и 10 месяцев).

К слову, Рафаэль Надаль завершил сезон первым в рейтинге в 22 года, а Роджер Федерер – в 23.

Отметим, что Алькарас гарантировано закончит год первой ракеткой мира, так как только Рафаэль Надаль мог его сместить. Но для этого Рафе нужно было выигрывать Итоговый турнир, а он досрочно вылетел с группы после победы Рууда над Фритцем.

Ранее Карлос Алькарас стал самой молодой первой ракеткой, который когда-либо становился первым в рейтинге мужского одиночного разряда.

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Карлос Алькарас рейтинг ATP Рафаэль Надаль Роджер Федерер рекорд
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Источник Sport.ua
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