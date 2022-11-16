Очередной рекорд Алькараса. Молодой испанец превзошел легенд тенниса

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 1) отметился очередным достижением.

19-летний испанец стал самой молодой первой ракеткой по итогам сезона АТР в истории. Карлос остался возглавлять рейтинг АТР в возрасте 19 лет и 6 месяцев. Предыдущий рекорд принадлежал Ллейтону Хьюитту (20 лет и 10 месяцев).

К слову, Рафаэль Надаль завершил сезон первым в рейтинге в 22 года, а Роджер Федерер – в 23.

Отметим, что Алькарас гарантировано закончит год первой ракеткой мира, так как только Рафаэль Надаль мог его сместить. Но для этого Рафе нужно было выигрывать Итоговый турнир, а он досрочно вылетел с группы после победы Рууда над Фритцем.

Ранее Карлос Алькарас стал самой молодой первой ракеткой, который когда-либо становился первым в рейтинге мужского одиночного разряда.