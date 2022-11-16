Кингсли КОМАН: «Наша цель – победить на Мундиале»
Хавбек сборной Франции – о предстоящем чемпионате мира в Катаре
Вингер мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман рассказал о задаче национальной команды на грядущем чемпионате мира 2022.
«Наша цель – победить на Мундиале. Однако после неудачи на Евро не стоит загадывать наперед. Мы намерены решать задачи по мере поступления. Будем двигаться от матча к матчу и выкладываться на 100 процентов. Посмотрим, что из этого получится.
Кто фавориты турнира? Кроме Франции, я бы еще выделил сборные Бразилии и Германии», - сказал Коман.
На групповом этапе ЧМ-2022 «трехцветные» сыграют против Туниса, Дании и Австралии.
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