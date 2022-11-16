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Чемпионат мира
16 ноября 2022, 08:58 | Обновлено 16 ноября 2022, 09:05
69
0

Кингсли КОМАН: «Наша цель – победить на Мундиале»

Хавбек сборной Франции – о предстоящем чемпионате мира в Катаре

16 ноября 2022, 08:58 | Обновлено 16 ноября 2022, 09:05
69
0
Кингсли КОМАН: «Наша цель – победить на Мундиале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

Вингер мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман рассказал о задаче национальной команды на грядущем чемпионате мира 2022.

«Наша цель – победить на Мундиале. Однако после неудачи на Евро не стоит загадывать наперед. Мы намерены решать задачи по мере поступления. Будем двигаться от матча к матчу и выкладываться на 100 процентов. Посмотрим, что из этого получится.

Кто фавориты турнира? Кроме Франции, я бы еще выделил сборные Бразилии и Германии», - сказал Коман.

На групповом этапе ЧМ-2022 «трехцветные» сыграют против Туниса, Дании и Австралии.

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Кингсли Коман ЧМ-2022 по футболу сборная Франции по футболу
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Источник Kicker
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