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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «На ЧМ-2022 покажет себя следующее поколение талантов»
Англия
16 ноября 2022, 08:00 | Обновлено 16 ноября 2022, 08:12
361
0

Криштиану РОНАЛДУ: «На ЧМ-2022 покажет себя следующее поколение талантов»

Форвард сборной Португалии – о предстоящем Мундиале в Катаре

16 ноября 2022, 08:00 | Обновлено 16 ноября 2022, 08:12
361
0
Криштиану РОНАЛДУ: «На ЧМ-2022 покажет себя следующее поколение талантов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

37-летний нападающий национальной сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от выступления сборной Португалии на ЧМ-2022.

«Состав на этот ЧМ представляет отличную смесь опытных игроков и молодых восходящих звезд.

Я с волнением наблюдал, как это поколение прогрессирует. Сложно сравнивать одно поколение с другим. Все игроки сборной Португалии через многое прошли.

Не сомневаюсь, что на ЧМ-2022 покажет себя следующее поколение талантов, которые готовы менять футбол», - сказал Роналду.

На групповом этапе Португалия сыграет с Уругваем, Данией и Южной Кореей.

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Криштиану Роналду ЧМ-2022 по футболу сборная Португалии по футболу
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Источник Associated Press
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