Криштиану РОНАЛДУ: «На ЧМ-2022 покажет себя следующее поколение талантов»
Форвард сборной Португалии – о предстоящем Мундиале в Катаре
37-летний нападающий национальной сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от выступления сборной Португалии на ЧМ-2022.
«Состав на этот ЧМ представляет отличную смесь опытных игроков и молодых восходящих звезд.
Я с волнением наблюдал, как это поколение прогрессирует. Сложно сравнивать одно поколение с другим. Все игроки сборной Португалии через многое прошли.
Не сомневаюсь, что на ЧМ-2022 покажет себя следующее поколение талантов, которые готовы менять футбол», - сказал Роналду.
На групповом этапе Португалия сыграет с Уругваем, Данией и Южной Кореей.
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