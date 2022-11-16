Криштиану РОНАЛДУ: «На ЧМ-2022 покажет себя следующее поколение талантов»

37-летний нападающий национальной сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от выступления сборной Португалии на ЧМ-2022.

«Состав на этот ЧМ представляет отличную смесь опытных игроков и молодых восходящих звезд.

Я с волнением наблюдал, как это поколение прогрессирует. Сложно сравнивать одно поколение с другим. Все игроки сборной Португалии через многое прошли.

Не сомневаюсь, что на ЧМ-2022 покажет себя следующее поколение талантов, которые готовы менять футбол», - сказал Роналду.

На групповом этапе Португалия сыграет с Уругваем, Данией и Южной Кореей.