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  4. Источник: защитник подписал полноценный контракт с Днепром-1 на 3 года
Украина. Премьер лига
16 ноября 2022, 03:07 | Обновлено 16 ноября 2022, 03:17
242
0

Источник: защитник подписал полноценный контракт с Днепром-1 на 3 года

Эдуард Сарапий перешел из «Металлиста» в «Днепр-1» на правах аренды

16 ноября 2022, 03:07 | Обновлено 16 ноября 2022, 03:17
242
0
Источник: защитник подписал полноценный контракт с Днепром-1 на 3 года
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Полузащитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий подписал полноценный контракт с клубом на 3 года, информирует журналист Игорь Цыганык.

Контракт 23-летнего хавбека начнет действовать с января 2023 года.

Хавбек летом перешел из «Металлиста» в «Днепр-1» на правах аренды, на один сезон.

В текущем сезоне Сарапий сыграл 19 матчей и забил 2 гола за «Днепр-1». Команда Александра Кучера лидирует в УПЛ, набрав 32 очка.

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Источник Циганик LIVE
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