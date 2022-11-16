Источник: защитник подписал полноценный контракт с Днепром-1 на 3 года

Полузащитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий подписал полноценный контракт с клубом на 3 года, информирует журналист Игорь Цыганык.

Контракт 23-летнего хавбека начнет действовать с января 2023 года.

Хавбек летом перешел из «Металлиста» в «Днепр-1» на правах аренды, на один сезон.

В текущем сезоне Сарапий сыграл 19 матчей и забил 2 гола за «Днепр-1». Команда Александра Кучера лидирует в УПЛ, набрав 32 очка.