Другие новости16 ноября 2022, 01:10 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 ноября
Важные события во всех видах спорта
16 ноября 2022, 01:10 |
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В среду, 16 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
17:30 ОАЭ – Аргентина
19:00 Оман – Германия
19:00 Польша – Чили
21:45 Албания – Италия
ТЕННИС
15:00 Андрей Рублев – Новак Джокович
22:00 Стефанос Циципас – Даниил Медведев
ГАНДБОЛ
16:30 Румыния (Ж) – Германия (Ж)
21:30 Норвегия (Ж) – Дания (Ж)
21:30 Франция (Ж) – Испания (Ж)
ХОККЕЙ
02:00 Оттава – Баффало
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