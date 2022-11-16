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16 ноября 2022, 01:10 |
24
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 ноября

Важные события во всех видах спорта

16 ноября 2022, 01:10 |
24
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 ноября
Twitter. Сборная Аргентина по футболу

В среду, 16 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

17:30 ОАЭ – Аргентина

21.00 – 8.10 – 1.13

19:00 Оман – Германия

29.00 – 11.50 – 1.07

19:00 Польша – Чили

2.13 – 3.36 – 3.86

21:45 Албания – Италия

8.20 – 4.40 – 1.48

ТЕННИС

15:00 Андрей Рублев – Новак Джокович

3.24 – 1.35

22:00 Стефанос Циципас – Даниил Медведев

2.95 – 1.46

ГАНДБОЛ

16:30 Румыния (Ж) – Германия (Ж)

1.95 – 8.00 – 2.30

21:30 Норвегия (Ж) – Дания (Ж)

1.51 – 8.80 – 3.44

21:30 Франция (Ж) – Испания (Ж)

1.21 – 11.00 – 6.85

ХОККЕЙ

02:00 Оттава – Баффало

2.02 – 4.78 – 3.12

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Источник Sport.ua
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