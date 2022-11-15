ФОТО. Три игрока Шахтера занимаются индивидуально перед матчем с Днепром-1

Донецкий «Шахтер» готовится к ключевому поединку лидеров чемпионата Украины против «Днепра-1».

Во вторник, 15 ноября, футболисты «Шахтера» провели тренировку на базе в Винниках. Сессия стартовала с занятий в фитнес-центре, где команда на протяжении 30 минут интенсивно нагружала все группы мышц. На поле подопечные Игора Йовичевича перешли к работе с мячом: выполнили серию упражнений на держание, короткий и средний пас, а завершили все двусторонней игрой на ограниченном пространстве.

Индивидуально тренировался Александр Зубков, который продолжает восстанавливаться после травмы. Вне общей группы пока также Марьян Швед и Ефим Конопля. Остальные «горняки» готовятся к матчу.

Встреча 14-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Шахтер» будет сыграна в субботу, 19 ноября, в Ужгороде, начало – в 13:00.

ФОТО. Тренировка Шахтера, 15 ноября