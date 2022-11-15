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Чемпионат мира
15 ноября 2022, 22:31 | Обновлено 15 ноября 2022, 22:36
447
0

Самая молодая команда на ЧМ-2022 – сборная Ганы

Средний возраст ганцев – 24,73 года

15 ноября 2022, 22:31 | Обновлено 15 ноября 2022, 22:36
447
0
Самая молодая команда на ЧМ-2022 – сборная Ганы
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдул Исааку

Средний возраст участников ЧМ-2022 – 26,98 лет.

Самые молодые команды турнира – Гана (24,73) и США (25,15). У ганцев в заявке 10 футболистов моложе 23-х лет и только двое старше 30. У американцев – 8 «юнцов» и 3 ветерана. Наиболее молодыми являются группы A – 26,37 лет, D – 26,71 и H – 26,77.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые команды на ЧМ-2022

Средний

Сборная

Самый молодой

Дата

возраст

рождения

24,73

Гана

Абдул ИСААКУ

08.03.2004

25,15

США

Джо СКАЛЛИ

31.12.2002

25,62

Испания

ГАВИ

05.08.2004

25,62

Эквадор

Хереми САРМЬЕНТО

16.06.2002

26,27

Камерун

Симон НГАПАНДУЭТНБУ

12.04.2003

26,27

Сенегал

Пап Матар САР

14.09.2002

26,31

Марокко

Билаль ЭЛЬ-ХАННУС

10.05.2004

26,39

Уэльс

Рубин КОЛУИЛЛ

27.04.2002

26,46

Англия

Джуд БЕЛЛИНГЕМ

29.06.2003

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Источник Sport.ua
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