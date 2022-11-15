Самая молодая команда на ЧМ-2022 – сборная Ганы

Средний возраст участников ЧМ-2022 – 26,98 лет.

Самые молодые команды турнира – Гана (24,73) и США (25,15). У ганцев в заявке 10 футболистов моложе 23-х лет и только двое старше 30. У американцев – 8 «юнцов» и 3 ветерана. Наиболее молодыми являются группы A – 26,37 лет, D – 26,71 и H – 26,77.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые команды на ЧМ-2022