Самая молодая команда на ЧМ-2022 – сборная Ганы
Средний возраст ганцев – 24,73 года
Средний возраст участников ЧМ-2022 – 26,98 лет.
Самые молодые команды турнира – Гана (24,73) и США (25,15). У ганцев в заявке 10 футболистов моложе 23-х лет и только двое старше 30. У американцев – 8 «юнцов» и 3 ветерана. Наиболее молодыми являются группы A – 26,37 лет, D – 26,71 и H – 26,77.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые команды на ЧМ-2022
|
Средний
|
Сборная
|
Самый молодой
|
Дата
|
возраст
|
|
|
рождения
|
24,73
|
Гана
|
Абдул ИСААКУ
|
08.03.2004
|
25,15
|
США
|
Джо СКАЛЛИ
|
31.12.2002
|
25,62
|
Испания
|
ГАВИ
|
05.08.2004
|
25,62
|
Эквадор
|
Хереми САРМЬЕНТО
|
16.06.2002
|
26,27
|
Камерун
|
Симон НГАПАНДУЭТНБУ
|
12.04.2003
|
26,27
|
Сенегал
|
Пап Матар САР
|
14.09.2002
|
26,31
|
Марокко
|
Билаль ЭЛЬ-ХАННУС
|
10.05.2004
|
26,39
|
Уэльс
|
Рубин КОЛУИЛЛ
|
27.04.2002
|
26,46
|
Англия
|
Джуд БЕЛЛИНГЕМ
|
29.06.2003
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