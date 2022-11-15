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Чемпионат мира
15 ноября 2022, 22:00 | Обновлено 16 ноября 2022, 02:33
1590
1

Немец Юссуфа Мукоко станет самым молодым игроком чемпионата мира

В заявки команд-участниц ЧМ-2022 попали 18 футболистов моложе 20 лет

15 ноября 2022, 22:00 | Обновлено 16 ноября 2022, 02:33
1590
1
Немец Юссуфа Мукоко станет самым молодым игроком чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Самым юным из них оказался 18-летний нападающий сборной Германии Юссуфа Мукоко.

В других амплуа списки наиболее молодых игроков возглавили 18-летний полузащитник испанцев Гави, 19-летний защитник португальцев Антониу Силва и его ровесник камерунский голкипер Симон Нгапандуэтнбу.

Наибольшее количество «юнцов» числится в рядах сборных Ганы, Германии, Испании, Коста-Рики и США – по 2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые участники ЧМ-2022

Возраст

Игрок

Сборная

А

Дата

рождения

18 лет

Юссуфа МУКОКО

Германия

н

20.11.2004

18 лет

Гаранг КУОЛ

Австралия

н

15.09.2004

18 лет

ГАВИ

Испания

п

05.08.2004

18 лет

Джевисон БЕННЕТТ

Коста-Рика

п

15.06.2004

18 лет

Билаль ЭЛЬ-ХАННУС

Марокко

п

10.05.2004

18 лет

Абдул ИСААКУ

Гана

н

08.03.2004

19 лет

АНТОНИУ СИЛВА

Португалия

з

30.10.2003

19 лет

Зено ДЕБАСТ

Бельгия

з

24.10.2003

19 лет

Джуд БЕЛЛИНГЕМ

Англия

п

29.06.2003

19 лет

Брэндон АГИЛЕРА

Коста-Рика

п

28.06.2003

19 лет

Хави СИМОНС

Нидерланды

п

21.04.2003

19 лет

Симон НГАПАНДУЭТНБУ

Камерун

в

12.04.2003

19 лет

Джамал МУСИАЛА

Германия

п

26.02.2003

19 лет

Ханнибал МЕЖБРИ

Тунис

п

21.01.2003
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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nivavn
Це на фото він?
Якщо так, то перевірте у нього документи... (якщо вони є...)
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