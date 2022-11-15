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  4. Кто будет работать на ЧМ-2022? Суспільне назвало комментаторов турнира
Чемпионат мира
15 ноября 2022, 18:45 |
652
0

Кто будет работать на ЧМ-2022? Суспільне назвало комментаторов турнира

На турнире будут работать 7 журналистов

15 ноября 2022, 18:45 |
652
0
Кто будет работать на ЧМ-2022? Суспільне назвало комментаторов турнира
suspilne.media

Телеканал Суспільне Спорт, который будет транслировать чемпионат мира по футболу в Катаре, рассказал о том, кто станет комментаторами матчей ЧМ.

На турнире будут работать Андрей Столярчук, Виталий Волочай, Галина Виниченко, Владислав Шалота, Вадим Шевякин, Егор Джулай, Виталий Похвала.

Каналы Суспільного планируют показать все 64 матча (46 в прямом эфире), а также будут организовать ежедневные студии.

Вместе с Суспільним ЧМ-2022 покажет сервис Megogo, который ранее уже объявил список своих комментаторов.

Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных

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ЧМ-2022 по футболу Суспільне
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Источник Суспильне спорт
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