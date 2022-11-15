Кто будет работать на ЧМ-2022? Суспільне назвало комментаторов турнира

Телеканал Суспільне Спорт, который будет транслировать чемпионат мира по футболу в Катаре, рассказал о том, кто станет комментаторами матчей ЧМ.

На турнире будут работать Андрей Столярчук, Виталий Волочай, Галина Виниченко, Владислав Шалота, Вадим Шевякин, Егор Джулай, Виталий Похвала.

Каналы Суспільного планируют показать все 64 матча (46 в прямом эфире), а также будут организовать ежедневные студии.

Вместе с Суспільним ЧМ-2022 покажет сервис Megogo, который ранее уже объявил список своих комментаторов.

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