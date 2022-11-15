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  4. Минус Швед, Зубков и Конопля. Шахтер готовится к битве с Днепром-1
Украина. Премьер лига
15 ноября 2022, 17:45 |
190
0

Минус Швед, Зубков и Конопля. Шахтер готовится к битве с Днепром-1

Команду ждет топ-матч первой части сезона

15 ноября 2022, 17:45 |
190
0
Минус Швед, Зубков и Конопля. Шахтер готовится к битве с Днепром-1
ФК Шахтер

Игроки «Шахтера» готовятся к топ-матчу первой части сезона УПЛ против «Днепра-1». В тренировках команды не участвуют защитник Ефим Конопля и хавбек Марьян Швед.

Кроме того, по индивидуальной программе работает вингер Александр Зубков.

Все остальные футболисты готовятся к матчу 14-го тура, который пройдет в Ужгороде 19 ноября.

«Днепр-1» лидирует в таблице, а «Шахтер» занимает второе место и отстает на 5 очков с матчем в запасе.

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Шахтер Донецк Александр Зубков Марьян Швед Ефим Конопля Днепр-1 - Шахтер
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Источник ФК Шахтер Донецк
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