Украина. Премьер лига15 ноября 2022, 17:45 |
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Минус Швед, Зубков и Конопля. Шахтер готовится к битве с Днепром-1
Команду ждет топ-матч первой части сезона
15 ноября 2022, 17:45 |
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Игроки «Шахтера» готовятся к топ-матчу первой части сезона УПЛ против «Днепра-1». В тренировках команды не участвуют защитник Ефим Конопля и хавбек Марьян Швед.
Кроме того, по индивидуальной программе работает вингер Александр Зубков.
Все остальные футболисты готовятся к матчу 14-го тура, который пройдет в Ужгороде 19 ноября.
«Днепр-1» лидирует в таблице, а «Шахтер» занимает второе место и отстает на 5 очков с матчем в запасе.
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