Италия15 ноября 2022, 21:50 |
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Аллегри – лучший тренер ноября в Серии А
Наставник «Ювентуса» завоевал награду
15 ноября 2022, 21:50 |
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Лучшим тренером ноября в Серии А был признан наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Отметим, что чемпионат Италии ушел на паузу и возобновится лишь в январе – все запланированные на ноябрь матчи уже сыграны.
В ноябре «Ювентус» в трех матчах одержал три победы: 2:0 над «Интером», 1:0 над «Вероной» и 3:0 над «Лацио».
На данный момент туринский клуб идет третьим в турнирной таблице, отставая от лидера, «Наполи», на 10 очков.
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