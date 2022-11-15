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Италия
15 ноября 2022, 21:50 |
79
0

Аллегри – лучший тренер ноября в Серии А

Наставник «Ювентуса» завоевал награду

15 ноября 2022, 21:50 |
79
0
Аллегри – лучший тренер ноября в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Лучшим тренером ноября в Серии А был признан наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Отметим, что чемпионат Италии ушел на паузу и возобновится лишь в январе – все запланированные на ноябрь матчи уже сыграны.

В ноябре «Ювентус» в трех матчах одержал три победы: 2:0 над «Интером», 1:0 над «Вероной» и 3:0 над «Лацио».

На данный момент туринский клуб идет третьим в турнирной таблице, отставая от лидера, «Наполи», на 10 очков.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Серия A
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Источник Серия A
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