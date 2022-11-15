Аллегри – лучший тренер ноября в Серии А

Лучшим тренером ноября в Серии А был признан наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Отметим, что чемпионат Италии ушел на паузу и возобновится лишь в январе – все запланированные на ноябрь матчи уже сыграны.

В ноябре «Ювентус» в трех матчах одержал три победы: 2:0 над «Интером», 1:0 над «Вероной» и 3:0 над «Лацио».

На данный момент туринский клуб идет третьим в турнирной таблице, отставая от лидера, «Наполи», на 10 очков.