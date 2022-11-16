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Украина. Премьер лига
16 ноября 2022, 12:17 | Обновлено 16 ноября 2022, 12:47
694
2

Кривбасс настаивает на проведении домашних матчей в Кривом Роге

Криворожский клуб выступил с заявлением

16 ноября 2022, 12:17 | Обновлено 16 ноября 2022, 12:47
694
2
Кривбасс настаивает на проведении домашних матчей в Кривом Роге
ФК Кривбасс

Футбольный клуб «Кривбасс» выпустил официальное заявление.

В нем красно-белые выразили благодарность Львову и Киеву, где команда в этом сезоне проводила свои домашние матчи. Также «Кривбасс» отметил успехи Вооруженных сил Украины в изгнании рашистов с территории Украины и выразил уверенность в том, что команда клуба должна играть в родном Кривом Роге.

«Четвертый месяц по возвращении в УПЛ ФК «Кривбасс» принимает соперников не в родном городе. И причина тому – военное вторжение рашистов на территорию нашей страны. Временным домом для красно-белых были Киев и Львов. Именно здесь криворожские болельщики, к сожалению, не вживую увидели первые победы любимой команды в чемпионате.

Мы безгранично благодарны этим двум гостеприимным городам Украины за то, что предоставили возможность «Кривбассу» играть здесь «домашние» матчи. Но наш дом – Кривой Рог. Наш родной город, наша крепость.

Наши славные бойцы ВСУ шаг за шагом отвоевывают каждый метр территории Украины. Потому футбол постепенно должен возвращаться на свои родные стадионы. Мы безгранично скучаем по своим болельщикам, родному городу, поэтому уверены, что «Кривбасс» должен играть дома, в родном Кривом Роге», - говорится в заявлении «Кривбасса».

«Кривбасс» в таблице УПЛ занимает 12 место с 12 очками после 12 матчей.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог
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Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 2
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Remark
По сути, имеют право. Если в Одессе играть разрешили, то и Кривой Рог имеет такое же право.
Одессу не трогают, не бомбят, так они её считают своим городом, историческим культурно-юмористическим центром основателем. 
Километраж примерно равный, что до Одессы, что до КР, и если орки решат бомбить, то для них разницы не будет куда выпускать ракеты.
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+1
KIPR ALECS
маразм внутреннее кредо у многих наших граждан
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+1
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