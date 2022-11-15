ВИДЕО. 25 лучших голов Цыганкова. Динамо поздравило лидера с днем рождения

«Динамо» Киев опубликовало видео с 25 лучшими голами хавбека Виктора Цыганкова, которому во вторник исполнилось 25 лет.

За «Динамо» Цыганков провел уже более 230 матчей во всех турнирах, в том числе более 60-ти – в еврокубках. На счету Виктора – 90 голов в составе «бело-синих», из которых 73 – в чемпионатах Украины, 4 – в национальном Кубке и 13 – на международной арене.

Вингер стал уже 6-м игроком, проведшим не менее 90 голов за «Динамо» во времена независимости Украины, и находится на 7-й позиции в рейтинге лучших бомбардиров в истории нашего клуба.