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  4. ВИДЕО. 25 лучших голов Цыганкова. Динамо поздравило лидера с днем рождения
Украина. Премьер лига
15 ноября 2022, 16:11 |
464
0

ВИДЕО. 25 лучших голов Цыганкова. Динамо поздравило лидера с днем рождения

Хавбек забил 90 голов в составе киевской команды

15 ноября 2022, 16:11 |
464
0
ВИДЕО. 25 лучших голов Цыганкова. Динамо поздравило лидера с днем рождения
ФК Динамо Киев

«Динамо» Киев опубликовало видео с 25 лучшими голами хавбека Виктора Цыганкова, которому во вторник исполнилось 25 лет.

За «Динамо» Цыганков провел уже более 230 матчей во всех турнирах, в том числе более 60-ти – в еврокубках. На счету Виктора – 90 голов в составе «бело-синих», из которых 73 – в чемпионатах Украины, 4 – в национальном Кубке и 13 – на международной арене.

Вингер стал уже 6-м игроком, проведшим не менее 90 голов за «Динамо» во времена независимости Украины, и находится на 7-й позиции в рейтинге лучших бомбардиров в истории нашего клуба.

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Динамо Киев Виктор Цыганков видео
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Источник ФК Динамо Киев
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