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15 ноября 2022, 16:07 | Обновлено 15 ноября 2022, 16:08
185
0

Лионель МЕССИ: «Лучший тренер мира? Без сомнения, Гвардиола»

Аргентинец восхищается тренером «Манчестер Сити»

15 ноября 2022, 16:07 | Обновлено 15 ноября 2022, 16:08
185
0
Лионель МЕССИ: «Лучший тренер мира? Без сомнения, Гвардиола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гвардиола и Месси

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о том, кого считает лучшим тренером мира:

«Время Гвардиолы в «Барселоне» было исключительным периодом. Гвардиола пришел и заставил нас расти как команда. У него было уникальное поколение игроков.

Я сожалею, что в то время не получал от этого большего удовольствия. Не осознаешь этого, когда занимаешься этим изо дня в день. Все было так просто, так естественно, что мы не понимали, что делаем.

Со временем понимаешь, что это было нечто уникальное. Лучший тренер без сомнения. В нем есть нечто особенное».

Месси и Гвардиола работали вместе в «Барселоне» в 2008 – 2012 годах.

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Источник Marca
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