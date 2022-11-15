Лионель МЕССИ: «Лучший тренер мира? Без сомнения, Гвардиола»
Аргентинец восхищается тренером «Манчестер Сити»
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о том, кого считает лучшим тренером мира:
«Время Гвардиолы в «Барселоне» было исключительным периодом. Гвардиола пришел и заставил нас расти как команда. У него было уникальное поколение игроков.
Я сожалею, что в то время не получал от этого большего удовольствия. Не осознаешь этого, когда занимаешься этим изо дня в день. Все было так просто, так естественно, что мы не понимали, что делаем.
Со временем понимаешь, что это было нечто уникальное. Лучший тренер без сомнения. В нем есть нечто особенное».
Месси и Гвардиола работали вместе в «Барселоне» в 2008 – 2012 годах.
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