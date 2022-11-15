Англия15 ноября 2022, 15:52 |
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Экс-игрок сборной Англии завершил карьеру в 35 лет
Аарон Леннон повесил бутсы на гвоздь
15 ноября 2022, 15:52 |
442
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Известный английский полузащитник Аарон Леннон объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. Последним клубом в карьере Леннона был «Бернли», контракт с которым истек в конце июня текущего года.
Леннон известен прежде всего по выступлениям за «Тоттенхэм» в 2005 – 2015 годах. Также защищал цвета «Лидса», «Эвертона» и турецкого «Кайсериспора».
В период с 2006 по 2013 годы Леннон провел 21 матч в составе сборной Англии.
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