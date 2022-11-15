Цифры и факты. Важнейшие события 13-го тура УПЛ

Главные цифры минувшего тура – в нашем традиционном обзоре.

«Днепр-1» завершает две свои рекордные гостевые серии: победную – из 8 игр (мячи 20-4) и безничейную – из 13 (+10-3). Последний раз днепряне теряли очки на выезде 24 октября 2021 года – 0:2 с «Динамо», а подписывали мировую с хозяевами – 26 июля 2021-го – 2:2 с… «Ворсклой».

Сине-бело-голубые обновляют три клубных достижения, продлив общую голевую и беспроигрышную серии до 18 матчей (+16=2), а гостевую без поражений – до 9 (+8=1).

Общая беспроигрышная серия «Шахтера» достигает 26 игр (+21=5), а домашняя – 16 (+13=3).

Горняки не уходят с поля без гола 10 матчей подряд.

«Заря» становится 9-м клубом, достигшим 800-очкового рубежа в чемпионатах Украины.

«Динамо» подписывает 10-ю мировую в УПЛ при Мирче Луческу.

200-й матч в карьере проводит Владимир Шепелев (ЧУ – 125, КУ – 13, СК – 3, ЕК – 52, СУ – 7).

«Колос» делает 20-ю ничью в элитном дивизионе, в том числе 10-ю в гостях.

Ковалевцы проводят 30-й сухой матч в УПЛ.

«Александрия» празднует 4-ю кряду викторию в родных стенах (мячи 11-3).

Черно-желто-зеленые повторяют личный рекорд, продлив домашнюю безничейную серию до 19 игр (+12-7).

Полузащитник александрийцев Денис Костышин забивает победный мяч на 90+7-й минуте, повторяя рекорд чемпионатов Украины, который 18 сентября 2021 года установил Виктор Цыганков в домашнем поединке динамовцев с… «Александрией» (1:0).

«Верес» терпит 70-е поражение в элитном дивизионе.

50-й матч в УПЛ на посту главного тренера ровенчан проводит Юрий Вирт (+16=18-16, 54-53).

Эдмар празднует первую викторию на тренерском посту в украинских чемпионатах (в 5-й игре).

«Металлист 1925» устанавливает личный антирекорд, пропуская на своем поле 5 матчей подряд.

«Ингулец» зарабатывает 3-ю кряду «баранку» в гостях (мячи 2-7).

Красно-желтые терпят первое безвольное поражение в элитном дивизионе (в 53-й игре).

«Ингулец» продлевает свою «рекордную» безвыигрышную серию на чужих полях до 13 матчей (=6-7).

Александр Козак становится автором 50-го гола команд Сергея Лавриненко в УПЛ.

«Черноморец» празднует 40-ю викторию в чемпионатах Украины под руководством Романа Григорчука.

Одесситы проводят 150-й сухой матч в родных стенах и завершают «рекордную» домашнюю серию с пропущенными голами, которая составила 13 игр. Последний раз «моряки» играли на «ноль» на своем поле 29 мая 2019 года – 3:0 с «Десной».

350-й матч в рядах украинских клубов проводит Сергей Кравченко (ЧУ – 288, КУ – 37, СК – 1, ЕК – 24).

Максим Войтиховский становится автором 80-го гола джокеров «Черноморца» в УПЛ.

Виталий Ермаков на 311-й минуте прерывает домашнюю безголевую серию одесситов.

«Львов» терпит 3-е поражение подряд в гостях (мячи 0-5).

«Кривбасс» 10-й раз берет верх над «Металлистом».

Криворожцы проводят 70-й сухой матч на чужих полях.

Безголевая домашняя серия «Металлиста» достигает 304-х минут.

«Рух» обновляет личный антирекорд, пропуская дома 7 игр кряду.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Александр Бандура («Минай»), 100-й – Павел Ориховский («Колос»), 50-й – Даниил Сикан («Шахтер»), 1-й – Валентин Горох («Александрия»), Дмитрий Ледвий («Рух») и Андрей Соловьев («Колос»).

15-й мяч в УПЛ забивает Андрей Цуриков, 5-й – Денис Мирошниченко, Ростислав Русин и Михаил Шестаков, 1-й – Максим Войтиховский (в 3-й игре), Никита Безуглый (в 12-й) и Иван Трубочкин (в 40-й).

Во 2-м клубе элиты открывают голевой счет Виталий Ермаков («Черноморец») и Денис Костышин («Александрия»).

5-й пенальти из 7 реализовывает Юрий Климчук.

1-ю красную карточку в карьере зарабатывает Денис Попов (в 40-м матче).