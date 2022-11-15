Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цифры и факты. Важнейшие события 13-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
15 ноября 2022, 15:25 | Обновлено 15 ноября 2022, 15:45
60
0

Цифры и факты. Важнейшие события 13-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные события тура в статистическом разрезе

15 ноября 2022, 15:25 | Обновлено 15 ноября 2022, 15:45
60
0
Цифры и факты. Важнейшие события 13-го тура УПЛ
ФК Динамо

Главные цифры минувшего тура – в нашем традиционном обзоре.

«Днепр-1» завершает две свои рекордные гостевые серии: победную – из 8 игр (мячи 20-4) и безничейную – из 13 (+10-3). Последний раз днепряне теряли очки на выезде 24 октября 2021 года – 0:2 с «Динамо», а подписывали мировую с хозяевами – 26 июля 2021-го – 2:2 с… «Ворсклой».

Сине-бело-голубые обновляют три клубных достижения, продлив общую голевую и беспроигрышную серии до 18 матчей (+16=2), а гостевую без поражений – до 9 (+8=1).

Общая беспроигрышная серия «Шахтера» достигает 26 игр (+21=5), а домашняя – 16 (+13=3).

Горняки не уходят с поля без гола 10 матчей подряд.

«Заря» становится 9-м клубом, достигшим 800-очкового рубежа в чемпионатах Украины.

«Динамо» подписывает 10-ю мировую в УПЛ при Мирче Луческу.

200-й матч в карьере проводит Владимир Шепелев (ЧУ – 125, КУ – 13, СК – 3, ЕК – 52, СУ – 7).

«Колос» делает 20-ю ничью в элитном дивизионе, в том числе 10-ю в гостях.

Ковалевцы проводят 30-й сухой матч в УПЛ.

«Александрия» празднует 4-ю кряду викторию в родных стенах (мячи 11-3).

Черно-желто-зеленые повторяют личный рекорд, продлив домашнюю безничейную серию до 19 игр (+12-7).

Полузащитник александрийцев Денис Костышин забивает победный мяч на 90+7-й минуте, повторяя рекорд чемпионатов Украины, который 18 сентября 2021 года установил Виктор Цыганков в домашнем поединке динамовцев с… «Александрией» (1:0).

«Верес» терпит 70-е поражение в элитном дивизионе.

50-й матч в УПЛ на посту главного тренера ровенчан проводит Юрий Вирт (+16=18-16, 54-53).

Эдмар празднует первую викторию на тренерском посту в украинских чемпионатах (в 5-й игре).

«Металлист 1925» устанавливает личный антирекорд, пропуская на своем поле 5 матчей подряд.

«Ингулец» зарабатывает 3-ю кряду «баранку» в гостях (мячи 2-7).

Красно-желтые терпят первое безвольное поражение в элитном дивизионе (в 53-й игре).

«Ингулец» продлевает свою «рекордную» безвыигрышную серию на чужих полях до 13 матчей (=6-7).

Александр Козак становится автором 50-го гола команд Сергея Лавриненко в УПЛ.

«Черноморец» празднует 40-ю викторию в чемпионатах Украины под руководством Романа Григорчука.

Одесситы проводят 150-й сухой матч в родных стенах и завершают «рекордную» домашнюю серию с пропущенными голами, которая составила 13 игр. Последний раз «моряки» играли на «ноль» на своем поле 29 мая 2019 года – 3:0 с «Десной».

350-й матч в рядах украинских клубов проводит Сергей Кравченко (ЧУ – 288, КУ – 37, СК – 1, ЕК – 24).

Максим Войтиховский становится автором 80-го гола джокеров «Черноморца» в УПЛ.

Виталий Ермаков на 311-й минуте прерывает домашнюю безголевую серию одесситов.

«Львов» терпит 3-е поражение подряд в гостях (мячи 0-5).

«Кривбасс» 10-й раз берет верх над «Металлистом».

Криворожцы проводят 70-й сухой матч на чужих полях.

Безголевая домашняя серия «Металлиста» достигает 304-х минут.

«Рух» обновляет личный антирекорд, пропуская дома 7 игр кряду.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Александр Бандура («Минай»), 100-й – Павел Ориховский («Колос»), 50-й – Даниил Сикан («Шахтер»), 1-й – Валентин Горох («Александрия»), Дмитрий Ледвий («Рух») и Андрей Соловьев («Колос»).

15-й мяч в УПЛ забивает Андрей Цуриков, 5-й – Денис Мирошниченко, Ростислав Русин и Михаил Шестаков, 1-й – Максим Войтиховский (в 3-й игре), Никита Безуглый (в 12-й) и Иван Трубочкин (в 40-й).

Во 2-м клубе элиты открывают голевой счет Виталий Ермаков («Черноморец») и Денис Костышин («Александрия»).

5-й пенальти из 7 реализовывает Юрий Климчук.

1-ю красную карточку в карьере зарабатывает Денис Попов (в 40-м матче).

По теме:
Александр Бандура провел 200-й матч в чемпионатах Украины
Поединок со Львовом стал юбилейным для Сергея Кравченко
Денис Костышин забил один из самых поздних победных голов в УПЛ
цифры и факты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Довбик отказывается продлить контракт с Днепром-1
Футбол | 14 ноября 2022, 18:45 19
Источник: Довбик отказывается продлить контракт с Днепром-1
Источник: Довбик отказывается продлить контракт с Днепром-1

Игрок ждет возможности уйти из команды

Турнирная таблица УПЛ. В 13-м туре все фавориты потеряли очки
Футбол | 14 ноября 2022, 17:08 9
Турнирная таблица УПЛ. В 13-м туре все фавориты потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. В 13-м туре все фавориты потеряли очки

«Днепр-1» опережает «Шахтер» на 5 очков, но у «горняков» один матч в запасе

Лучшего футболиста в истории Ирана приговорили к смертной казни
Футбол | 14.11.2022, 22:51
Лучшего футболиста в истории Ирана приговорили к смертной казни
Лучшего футболиста в истории Ирана приговорили к смертной казни
Михаил МУДРИК: «Родители сказали — давай в Динамо. Был выбор 50 на 50»
Футбол | 15.11.2022, 14:28
Михаил МУДРИК: «Родители сказали — давай в Динамо. Был выбор 50 на 50»
Михаил МУДРИК: «Родители сказали — давай в Динамо. Был выбор 50 на 50»
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Футбол | 15.11.2022, 11:00
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жертва пожизненного контракта. Прав ли Поворознюк, уволив Лавриненко
Жертва пожизненного контракта. Прав ли Поворознюк, уволив Лавриненко
15.11.2022, 06:55 8
Футбол
Нервная, но важная победа. Украина обыграла Исландию в квалификации ЧМ
Нервная, но важная победа. Украина обыграла Исландию в квалификации ЧМ
14.11.2022, 18:10 13
Баскетбол
Скончался 38-летний бывший боец UFC
Скончался 38-летний бывший боец UFC
14.11.2022, 07:33
MMA
Интрига накаляется. Шевченко включился в борьбу за пост президента НОК
Интрига накаляется. Шевченко включился в борьбу за пост президента НОК
14.11.2022, 19:15 21
Другие виды
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
14.11.2022, 12:55 9
Футбол
Новый главный тренер сборной? Ребров впервые с 24 февраля приехал в Украину
Новый главный тренер сборной? Ребров впервые с 24 февраля приехал в Украину
14.11.2022, 18:28 13
Футбол
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
15.11.2022, 10:00
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
15.11.2022, 09:25
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности