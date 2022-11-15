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  4. Роналду продолжает критиковать МЮ: «Они не поверили в болезнь моей дочери»
Англия
15 ноября 2022, 15:29 | Обновлено 15 ноября 2022, 15:55
1042
6

Роналду продолжает критиковать МЮ: «Они не поверили в болезнь моей дочери»

Игрок пояснил, почему пропускал предсезонную подготовку

15 ноября 2022, 15:29 | Обновлено 15 ноября 2022, 15:55
1042
6
Роналду продолжает критиковать МЮ: «Они не поверили в болезнь моей дочери»
Skysports.com

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о том, что проблемы с руководством и тренером Эриком тен Хагом начались летом, когда игрок не приехал на предсезонную подготовку.

Судя по всему, в клубе не поверили, что у игрока заболел ребенок.

«Я общался с президентом и директором МЮ, и они не поверили мне, когда я говорил о болезни моей дочери. Мне это не понравилось. Я никогда не променяю здоровье детей на футбол. Было обидно, что они сомневались в моих словах, сомневались, что у нас проблемы из-за болезни дочери».

«Мы неделю провели в больнице, поэтому я пропустил часть предсезонной подготовки. Я не хотел покидать семью ради предсезонки», — сказал Роналду.

Роналду дал скандальное интервью о ситуации в МЮ, а клуб сейчас готовит ответ.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник Sky Sports
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Комментарии 6
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alexderjav
Это уже детство какое-то и манипуляции дешевые. При чем тут ребенок, к то му что тебе надо в любой команде качать права?
Сказал бы сразу, что "я - капризная плаксивая девочка и мне не нравится злюка тренер"
P.s. После того матча с Шахтером, где он упал, лежал и корчится от легкого толчка Срна, он упал в моих глазах навсегда
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+1
Alex Wolf
Я повністю на стороні Роналду
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-1
mikeUkraineTheBest
Реально я хоть и не фан Роналдо, но из него хотят сделать козла отпущения. И все косяки на него спихнуть. Раз уж взяли, то пусть играет. 
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-2
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Lex Aries
Рон, ти сам винен, що поліз рятувати той МЮ, там вже не та адміністрація (про тренера взвгалі мовчу)
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-2
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