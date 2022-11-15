Роналду продолжает критиковать МЮ: «Они не поверили в болезнь моей дочери»
Игрок пояснил, почему пропускал предсезонную подготовку
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о том, что проблемы с руководством и тренером Эриком тен Хагом начались летом, когда игрок не приехал на предсезонную подготовку.
Судя по всему, в клубе не поверили, что у игрока заболел ребенок.
«Я общался с президентом и директором МЮ, и они не поверили мне, когда я говорил о болезни моей дочери. Мне это не понравилось. Я никогда не променяю здоровье детей на футбол. Было обидно, что они сомневались в моих словах, сомневались, что у нас проблемы из-за болезни дочери».
«Мы неделю провели в больнице, поэтому я пропустил часть предсезонной подготовки. Я не хотел покидать семью ради предсезонки», — сказал Роналду.
Роналду дал скандальное интервью о ситуации в МЮ, а клуб сейчас готовит ответ.
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