Ханс-Дитер ФЛИК: Испания будет бороться за титул, у нее неповторимый стиль

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился своим мнением по поводу соперника по групповому этапу, команде Испании:

«Испания — великая футбольная нация, и в этом году у них снова выдающаяся команда с отличными игроками. Я очень уважаю Луиса Энрике, он фантастический тренер и отличная личность. Очень уважаю его как тренера и очень ценю как человека. Я уверен, что он собрал команду, которая будет бороться за титул. Ничего другого я и не жду.

Испанская команда только развивалась и никогда не останавливалась. И при этом у сборной всегда был свой неповторимый стиль, а это очень многое говорит о ней. Команда не может работать без чётких правил и дисциплины, но также без некой доли свободы и личной ответственности. Сочетание этих пропорций должно быть правильным».