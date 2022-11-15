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  4. Ханс-Дитер ФЛИК: Испания будет бороться за титул, у нее неповторимый стиль
Чемпионат мира
15 ноября 2022, 15:05 |
124
0

Ханс-Дитер ФЛИК: Испания будет бороться за титул, у нее неповторимый стиль

Тренер сборной Германии – о сопернике по группе

15 ноября 2022, 15:05 |
124
0
Ханс-Дитер ФЛИК: Испания будет бороться за титул, у нее неповторимый стиль
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился своим мнением по поводу соперника по групповому этапу, команде Испании:

«Испания — великая футбольная нация, и в этом году у них снова выдающаяся команда с отличными игроками. Я очень уважаю Луиса Энрике, он фантастический тренер и отличная личность. Очень уважаю его как тренера и очень ценю как человека. Я уверен, что он собрал команду, которая будет бороться за титул. Ничего другого я и не жду.

Испанская команда только развивалась и никогда не останавливалась. И при этом у сборной всегда был свой неповторимый стиль, а это очень многое говорит о ней. Команда не может работать без чётких правил и дисциплины, но также без некой доли свободы и личной ответственности. Сочетание этих пропорций должно быть правильным».

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Источник Football Espana
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