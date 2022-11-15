Ханс-Дитер ФЛИК: Испания будет бороться за титул, у нее неповторимый стиль
Тренер сборной Германии – о сопернике по группе
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился своим мнением по поводу соперника по групповому этапу, команде Испании:
«Испания — великая футбольная нация, и в этом году у них снова выдающаяся команда с отличными игроками. Я очень уважаю Луиса Энрике, он фантастический тренер и отличная личность. Очень уважаю его как тренера и очень ценю как человека. Я уверен, что он собрал команду, которая будет бороться за титул. Ничего другого я и не жду.
Испанская команда только развивалась и никогда не останавливалась. И при этом у сборной всегда был свой неповторимый стиль, а это очень многое говорит о ней. Команда не может работать без чётких правил и дисциплины, но также без некой доли свободы и личной ответственности. Сочетание этих пропорций должно быть правильным».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На вингера «Шахтера» претендует «Манчестер Юнайтед»
У президента «Ингульца» закончилось терпение…