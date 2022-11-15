Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тони Кроос попробует себя в роли комментатора во время ЧМ-2022
Чемпионат мира
15 ноября 2022, 14:02 |
196
0

Тони Кроос попробует себя в роли комментатора во время ЧМ-2022

Хавбек «Реала» уже закончил карьеру в сборной

15 ноября 2022, 14:02 |
196
0
Тони Кроос попробует себя в роли комментатора во время ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не примет участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре: он завершил карьеру в сборной Германии в прошлом году после чемпионата Европы.

На предстоящем чемпионате мира Кроос попробует себя в роли телекомментатора. Вместе с братом Феликсом он прокомментирует оба полуфинала и финал.

Также он будет одним из экспертов в студиях на платном телевидении MagentaTV. Вместе с ним также будут работать Михаэль Баллак и Хави Мартинес.

По теме:
Президент ФИФА: «Предлагаю прекратить огонь между Украиной и рф на месяц»
Стала известна заявка сборной Туниса на ЧМ-2022
Сборная Ганы назвала заявку на ЧМ-2022
Тони Кроос ЧМ-2022 по футболу телевидение
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая лига. Эпицентр, Оболонь и ЛНЗ обеспечили себе чемпионский раунд
Футбол | 15 ноября 2022, 10:55 0
Первая лига. Эпицентр, Оболонь и ЛНЗ обеспечили себе чемпионский раунд
Первая лига. Эпицентр, Оболонь и ЛНЗ обеспечили себе чемпионский раунд

Обзор 12 тура Первой лиги Украины

Днепр-1 зимой попытается пригласить Тайсона
Футбол | 14 ноября 2022, 15:57 9
Днепр-1 зимой попытается пригласить Тайсона
Днепр-1 зимой попытается пригласить Тайсона

Экс-хавбек «Шахтера» и «Металлиста» может вернуться в УПЛ

Источник: Роналду провел переговоры с Баварией
Футбол | 15.11.2022, 10:30
Источник: Роналду провел переговоры с Баварией
Источник: Роналду провел переговоры с Баварией
Новый главный тренер сборной? Ребров впервые с 24 февраля приехал в Украину
Футбол | 14.11.2022, 18:28
Новый главный тренер сборной? Ребров впервые с 24 февраля приехал в Украину
Новый главный тренер сборной? Ребров впервые с 24 февраля приехал в Украину
Источник: еще один топ-клуб включился в гонку за Мудриком
Футбол | 14.11.2022, 22:31
Источник: еще один топ-клуб включился в гонку за Мудриком
Источник: еще один топ-клуб включился в гонку за Мудриком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучшего футболиста в истории Ирана приговорили к смертной казни
Лучшего футболиста в истории Ирана приговорили к смертной казни
14.11.2022, 22:51 15
Футбол
Комитет арбитров УАФ разобрал отмененные голы Шахтера в ворота Зари
Комитет арбитров УАФ разобрал отмененные голы Шахтера в ворота Зари
14.11.2022, 13:35 9
Футбол
Нервная, но важная победа. Украина обыграла Исландию в квалификации ЧМ
Нервная, но важная победа. Украина обыграла Исландию в квалификации ЧМ
14.11.2022, 18:10 13
Баскетбол
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
14.11.2022, 12:55 9
Футбол
Украину призывают воспользоваться ошибкой путина
Украину призывают воспользоваться ошибкой путина
14.11.2022, 10:02 1
Война
Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг
Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг
13.11.2022, 15:11 4
Теннис
Пошли на левый берег. Мэр Олешек сообщил об освобождении города
Пошли на левый берег. Мэр Олешек сообщил об освобождении города
14.11.2022, 23:09
Война
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
13.11.2022, 16:54 73
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности