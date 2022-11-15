Тони Кроос попробует себя в роли комментатора во время ЧМ-2022

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не примет участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре: он завершил карьеру в сборной Германии в прошлом году после чемпионата Европы.

На предстоящем чемпионате мира Кроос попробует себя в роли телекомментатора. Вместе с братом Феликсом он прокомментирует оба полуфинала и финал.

Также он будет одним из экспертов в студиях на платном телевидении MagentaTV. Вместе с ним также будут работать Михаэль Баллак и Хави Мартинес.